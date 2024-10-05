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Розвідка повідомила, які населені пункти стануть наступною ціллю росіян після Вугледара

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, які населені пункти стануть наступною ціллю росіян після Вугледара
Розвідка зауважує, що, ймовірно, російські сили спробують продовжити просування за межі Вугледара в найближчі тижні
фото з відкритих джерел

Розвідка зазначає, що на захід від Вугледара є одна з ймовірних цілей росіян

Після захоплення Вугледара російська армія, ймовірно, спробує захопити селище Велика Новосілка Запорізької області та місто Богоявленка, що на Донеччині. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії

«Цілком імовірно, що російські сили спробують продовжити просування за межі Вугледара в найближчі тижні», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що на захід від Вугледара є одна ймовірна ціль росіян – селище Велика Новосілка Запорізької області. Також окупанти можуть спробувати захопити місто Богоявленка, розташоване північніше.

Раніше молодший сержант, командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» Станіслав Бунятов заявив, що після захоплення Вугледара на Донеччині російські загарбники спробують взяти місто Курахове.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій. 

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.

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Теги: Донеччина Вугледар війна Україна розвідка британська розвідка росія росіяни окупанти окупація Запорізька область

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