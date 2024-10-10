Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
Безвізовий режим поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію для роботи або тимчасового перебування
фото з відкритих джерел

Російський диктатор своїм указом розширив безвізовий режим для Грузії

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом спростив порядок в'їзду і виїзду з країни для громадян Грузії. Указ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє «Ехо Кавказу».

Згідно з документом, безвізовий режим в'їзду в Росію, запроваджений торік, тепер поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію з метою «здійснення трудової діяльності або на строк понад 90 днів для тимчасового перебування у РФ, зокрема з метою здобуття освіти».

Раніше ці категорії громадян Грузії не мали права в'їзду до Росії без оформлення віз.

Зауважується, що указ набирає чинності з дня опублікування, і тепер зазначені категорії можуть відвідувати Росію «на підставі дійсних документів, що засвідчують їх особу (паспорт громадянина Грузії, диппаспорт, службовий паспорт, книжки моряка, проїзного документа для повернення до Грузії)».

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Також голова парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди».

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Як відомо, Грузія втратить понад 120 млн євро допомоги через «відхід від демократичних стандартів» та прийняття закону про іноагентів.

Читайте також:

Теги: Грузія росія путін навчання безвізовий режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ викрила колаборантів та зрадників
СБУ заочно оголосила підозру 29 зрадникам, які катували людей на ТОТ Херсонщини
8 жовтня, 05:37
Віктор Медведчук на початку 2023 року почав з Москви ліпити «Іншу Україну»
«Шатун» Медведчук. Як провалилася чергова спецоперація Кремля Технології війни
7 жовтня, 10:00
одномоторний легкий багатоцільовий винищувач, розроблений компанією General Dynamics для Повітряних сил США
Пентагон назвав умову для початку тренувань українських пілотів на F-16
4 жовтня, 06:27
Голова парламенту Грузії вважає, що ЛГБТ є «тимчасовою ідеєю та ідеологією»
Спікер парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди»
3 жовтня, 10:18
Мішустін в Ірані домовляється про посилення співпраці
Росія посилює економічну співпрацю з Іраном – ISW
1 жовтня, 04:28
Боррель закликав ЄС дозволити бити по РФ
«Потрібно вражати не стріли, а лучників» – Боррель закликав дозволити ЗСУ бити по Росії
30 вересня, 22:57
Наразі росіяни не готують напад на НАТО, повідомив голова Військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер
Адмірал НАТО розповів, чи є ризик прямої війни Альянсу з Росією
28 вересня, 17:35
Триває 947-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
27 вересня, 07:57
За словами Пєскова, «для Росії немає альтернативи перемозі у СВО»
Пєсков назвав умову, за якої Росія «готова вивчити план перемоги Зеленського»
23 вересня, 13:59

Політика

Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії
НАТО проведе ядерні навчання на тлі російських погроз
НАТО проведе ядерні навчання на тлі російських погроз
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
Дозвіл на удари вглиб РФ: генсек НАТО зробив нову заяву
Зеленський представив Стармеру план перемоги України
Зеленський представив Стармеру план перемоги України
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
Прем'єр Грузії вважає, що цинічні банери його партії «оголили правду» про Україну
Активність російських операцій впливу по світу. Чехія шокувала статистикою
Активність російських операцій впливу по світу. Чехія шокувала статистикою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
16K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
12K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
11K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua