Путін спростив правила перетину кордону для громадян Грузії

Безвізовий режим поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію для роботи або тимчасового перебування

Російський диктатор своїм указом розширив безвізовий режим для Грузії

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом спростив порядок в'їзду і виїзду з країни для громадян Грузії. Указ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, повідомляє «Ехо Кавказу».

Згідно з документом, безвізовий режим в'їзду в Росію, запроваджений торік, тепер поширюється на громадян Грузії, які прибувають у Російську Федерацію з метою «здійснення трудової діяльності або на строк понад 90 днів для тимчасового перебування у РФ, зокрема з метою здобуття освіти».

Раніше ці категорії громадян Грузії не мали права в'їзду до Росії без оформлення віз.

Зауважується, що указ набирає чинності з дня опублікування, і тепер зазначені категорії можуть відвідувати Росію «на підставі дійсних документів, що засвідчують їх особу (паспорт громадянина Грузії, диппаспорт, службовий паспорт, книжки моряка, проїзного документа для повернення до Грузії)».

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Також голова парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди».

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Як відомо, Грузія втратить понад 120 млн євро допомоги через «відхід від демократичних стандартів» та прийняття закону про іноагентів.