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Росія заочно засудила українську журналістку Яніну Соколову

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія заочно засудила українську журналістку Яніну Соколову
Росіяни судили українську журналістку за статтею про «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», у справі було два епізоди
фото з відкритих джерел

Порушити справу проти Соколової вимагав голова російського слідчого комітету Олександр Бастрикін

Басманний районний суд Москви заочно засудив українську телеведучу Яніну Соколову до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє Медіазона з посиланням на прокуратуру Москви.

Зазначається, що журналістку судили за статтею про «розпалювання міжнаціональної ворожнечі», у справі було два епізоди. 

Перший стосувався інтерв'ю Соколової програмі «Говорить великий Львів» українського телеканалу NTA влітку 2022 року. Російський прокурор говорив у суді, що журналістка у своєму виступі «обґрунтувала насильницькі дії проти росіян».

Порушити справу проти Соколової вимагав голова російського Ссідчого комітету Олександр Бастрикін. Тоді російські провоєнні телеграм-канали публікували фрагмент передачі «Говорить великий Львів» від 30 липня, де Соколова говорила, що росіян, які воюють в Україні, не можна брати в полон.

Другий епізод стосувався передачі на ютуб-каналі «Вечір із Яниною Соколовою», що вийшла 10 грудня 2022 року. За версією російського слідства, журналістка зробила публічну заяву, яка «формує зневагу» та «обґрунтовує насильство» проти росіян. Відео, яке мало заголовок «Ракетний удар по Москві. Собачі бомби. Двійник Путіна», зараз недоступне. 

Нагадаємо, українку Ірину Навальну визнали у Росії винною за статтею про тероризм. Сама дівчина заявила, що її змусили визнати провину під час тортур та катувань. Ірина Навальна розповіла, що під час допитів росіяни катували її струмом і наносили побої, намагаючись змусити зізнатися у підготовці вибуху. Вони обіцяли, що відправлять її в Україну в рамках обміну. Суд у Ростові-на-Дону стверджує, що Ірина нібито планувала вибух біля адміністрації тимчасово окупованого Маріуполя у вересні 2022 року, коли там проходив так званий «референдум» про приєднання захоплених територій до РФ. Обвинувачення вважає, що вона отримала гроші від українських спецслужб для купівлі велосипеда, на якому мала доставити вибухівку. Прокурор вимагав 14 років позбавлення волі, але суд присудив їй 8 років і наклав штраф.

Також 17 червня, у Москві засудили до 12 років 35-річну українку за нібито розповсюдження «фейків» про війну та участь у терористичній організації. За версією слідства, 8 травня 2023 року українка поставила колонки на вікно квартири у підмосковному місті Довгопрудному та голосно включила запис з антивоєнною промовою та гімном України. Того ж дня вона поїхала на Воробйові гори в Москві і запустила повітряні кульки з прив'язаним до них біло-синьо-білим прапором, який силовики вважають прапором легіону «Свобода Росії». Розгляд справи зайняв лише два дні.

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Теги: Львів прокурор відео Україна росія Яніна Соколова

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