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«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей
Хакери вразили сервери виробничого підприємства «Моноліт», «RM – сервис» та інші
фото: armyinform

Картинка із зображенням Путіна на тлі підірваних будинків у Рязані з’явилася на стартових сторінках 15 вебсайтів

Сьогодні, 22 вересня, українські хактивісти нагадали росіянам про підриви житлових будинків у Рязані, організовані ФСБ 25 років тому. Про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що метою вибухів, ймовірно, було підвищення рейтингу російського диктатора Володимира Путіна та виправдання Другої чеченської війни.

««1999-2024. 25 років війни ФСБ з власним народом». Картинка з таким написом і зображенням Путіна на тлі підірваних будинків у Рязані з’явилася на стартових сторінках 15 вебсайтів», – йдеться у повідомленні.

Серед вражених сервісів – виробниче підприємство «Моноліт», «RM – сервис», «Системи телекомунікацій і зв'язку», «СвязьИнформстрой», які підтримують війну Росії проти України.

«Главком» раніше писав, що аналітики вважають операції з підриву житлових будинків у 1999 однією з поворотних точок перетворення Росії на авторитарну країну. Ймовірні вигоди таких дій ФСБ – підвищення рейтингу Путіна на президентських виборах 2000 року та пояснення населенню необхідності Другої чеченської війни.

Теги: хакер росія росіяни путінський режим ФСБ

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