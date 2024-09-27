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Канада та Франція допоможуть Україні захиститись від кібератак РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Канада та Франція допоможуть Україні захиститись від кібератак РФ
Кібербезпека України посилиться завдяки Канаді та Франції
фото з відкритих джерел

Кіберпростір України буде більш захищеним із залученням міжнародної підтримки

Під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Канади було підписано ряд угод та документів, в тому числі була обговорена і співпраця країн для підтримки України у галузі кібербезпеки. Про це йдеться у спільній франко-канадській декларації.

«Наші збройні сили продовжать поглиблювати стратегічну співпрацю у сфері кіберзахисту на підтримку України. Ми рішуче налаштовані працювати із Україною та нашими партнерами, сприяючи Україні у захисті суверенітету, незалежності та територіальної цілісності від російської агресії, як у традиційній сфері та і в кіберпросторі», – йдеться у заяві.

Крім того, у рамках Контактної групи з питань оборони України Франція та Канада посилять співпрацю для підготовки українських військових та передачі додаткового озброєння та обладнання для потреб ЗСУ.

Париж та Оттава також пообіцяли «продовжувати зусилля із повернення українських дітей, депортованих до Росії». «Канада й Франція підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно, аби спинити російську загарбницьку війну, яка грубо порушує міжнародне право, в тому числі Статут ООН. Наша підтримка незалежності України, її суверенітету й територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів – непохитна», – наголошується у документі.

Нагадаємо, що французький лідер Макрон після участі у засіданні Генасамблеї ООН поїхав із дводенним візитом до Канади.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після завершення війни в Україні є необхідність переосмислити відносини з Російською Федерацією та знайти новий підхід до організації європейського порядку. 

Також стало відомо, що Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams на початку наступного року. 

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну іммігранти з країни в'їжджали до Канади, зокрема за програмою CUAET. Візи були розраховані на три роки. Після закінчення терміну українці мали покинути Канаду. Проте рішення федеральної влади змінило ситуацію для українців на краще.

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Теги: Канада Франція українці Еммануель Макрон озброєння кібербезпека

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