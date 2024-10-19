Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Додому повернулось 95 українців: Зеленський підтвердив обмін військовополоненими

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Додому повернулось 95 українців: Зеленський підтвердив обмін військовополоненими
Українських військовополонених зустріли родичі та близькі
Фото: Скриншот з відео Telegram Володимира Зеленського

Відбувся обмін військовополоненими між Росією та Україною

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що додому повернулось 95 українців.

«95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину», – написав президент у своєму Telegram.

Зеленський також підкреслив, що кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі.

«Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають», – підкреслив глава держави.

5 фото
На весь екран
Повернення українців додому
Фото: Telegram Zelenskiy / Official

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

Також стало відомо, що на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Читайте також:

Теги: обмін росія Свобода полон Володимир Зеленський розслідування Україна Telegram президент Азовсталь відео батько Маріуполь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Джо Байден, з яким Володимир Зеленський давно налагодив контакти, йде з посади. Але він ще може наостанок піднести приємні сюрпризи Україні
Банкова йде ва-банк. З чим Зеленський їде до США? План перемоги
22 вересня, 10:33
Уночі Росія перебувала під атакою безпілотників
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
21 вересня, 10:03
Южаніна прокоментувала заробітну плату вчителів
Зарплата вчителів знизиться: подробиці від нардепки
29 вересня, 13:29
У жовтні минулого року Леся Гасиджак подала позов до суду про захист честі та гідності після цькування у соцмережах
Директорка музею Голодомору проти блогера: поставлено крапку у гучній справі про цькування
7 жовтня, 17:00
Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців
На Київщині виклик поліцейських на домашнє насильство закінчився стріляниною
9 жовтня, 14:38
За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів блоку «буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет Росії»
Стало відомо, коли ЄС введе перші санкції проти Ірану за передачу ракет Росії
11 жовтня, 18:57
Військові ООН в Лівані отримали поранення
Миротворці ООН отримали поранення в Лівані після атаки ЦАХАЛу
12 жовтня, 03:00
За словами Орбана, угорська сторона не підтримує план Зеленського, тому що «це не план перемоги для Угорщини»
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
Вчора, 11:39
Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла про рівень знань в українських школярів
Рівень знань українських підлітків відстає на два роки: чим це загрожує країні
Вчора, 13:50

Події в Україні

Глава МЗС Норвегії відвідав Рівненську АЕС
Глава МЗС Норвегії відвідав Рівненську АЕС
Додому повернулось 95 українців: Зеленський підтвердив обмін військовополоненими
Додому повернулось 95 українців: Зеленський підтвердив обмін військовополоненими
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2024 року
Опалювального сезону не буде: влада закликає жителів Покровська їхати з міста
Опалювального сезону не буде: влада закликає жителів Покровська їхати з міста
Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
Військові РФ розстріляли полоненого на Бахмутському напрямку: прокуратура розпочала розслідування
Посилення ППО: Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ
Посилення ППО: Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
16K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
15K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
15K
Північнокорейські війська в Україні: розвідка Естонії зробила несподівану заяву
11K
Хто з обласних прокурорів отримує шалені виплати за інвалідність: перелік

Новини

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48
Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Вчора, 03:12

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua