Додому повернулось 95 українців: Зеленський підтвердив обмін військовополоненими

Відбувся обмін військовополоненими між Росією та Україною

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив обмін військовополоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що додому повернулось 95 українців.

«95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину», – написав президент у своєму Telegram.

Зеленський також підкреслив, що кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі.

«Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають», – підкреслив глава держави.

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Повернення українців додому Фото: Telegram Zelenskiy / Official

До слова, з російського полону 18 жовтня звільнили правозахисника, журналіста, активіста й співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Про це для ZMINA повідомив його батько.

Нагадаємо, сьогодні Координаційний штаб повідомив, що в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 501 полеглого оборонця.

Також стало відомо, що на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.