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Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: скільки дронів збила ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вночі Росія атакувала Україну «шахедами»: скільки дронів збила ППО
15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено
фото з відкритих джерел

У ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу

Сили оборони України вночі 23 жовтня збили 57 російських ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України. 

У ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф. Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

У ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу
У ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдає удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу
інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях. 

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До дев'яти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

Нагадаємо, вночі у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Місцевих жителів закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників

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Теги: росія війна Україна безпілотник Повітряні сили ЗСУ

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