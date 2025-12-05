Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Франція не відкривала вогонь по дронах над базою атомних субмарин

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Франція не відкривала вогонь по дронах над базою атомних субмарин
Про невідомі БпЛА над базою повідомляли різні особи, зокрема жандарми та військові офіцери
фото з відкритих джерел

Французькі правоохоронці заявили, що вжили «запобіжних заходів»

Прокурор Жан-Марі Блін, відповідальний за військові справи в місті Ренн, офіційно спростував повідомлення французьких медіа про те, що військові нібито відкривали вогонь по невідомих дронах, які помітили над базою атомних субмарин Іль-Лонг. Про  це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Французькі прокурори наразі проводять розслідування щодо ймовірних прольотів безпілотних літальних апаратів над військово-морською базою Іль-Лонг на узбережжі Атлантичного океану, що сталася ввечері 4 грудня.

Жан-Марі Блін підтвердив, що факт спостереження невідомих літальних об’єктів був зафіксований, але категорично заперечив інформацію про відкриття вогню по них. Водночас він зазначив, що правоохоронці вжили «запобіжних заходів».

За словами прокурора, повідомлення про польоти БпЛА фіксували в період з 18:00 до 01:00 за місцевим часом, причому більшість спостережень припала на перші дві години.

«Деякі повідомлення можуть бути повністю вигаданими, інші – набагато серйознішими», – додав Жан-Марі Блін, вказуючи на те, що прокурори ще розслідують, чи дійсно всі ці об’єкти були дронами.

Про невідомі БпЛА над базою повідомляли різні особи, зокрема жандарми та військові офіцери.

База Іль-Лонг розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань і має стратегічне значення, оскільки там розміщуються атомні ракетні субмарини французьких сил ядерного стримування.

Медіа зазначали, що, хоча польоти дронів у цій обмеженій зоні не є рідкістю, спостереження над об’єктом такого рівня завжди викликають підвищену тривогу.

Нагадаємо, у Вільнюсі біля аеропорту затримали чоловіка, який керував дроном у забороненій зоні. 

Читайте також:

Теги: дрон Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти запускають розвідувальний безпілотний літальний апарат Supercam з окупованих територій у напрямку позицій Сил оборони України
Україна втратила ключову перевагу на фронті – WSJ
1 грудня, 06:20
Держсектретар США Марко Рубіо наразі активно бере участь у переговарах щодо мирного врегулювання війни в Україні
Рубіо вперше взяв участь у «коаліції рішучих» щодо підтримки України
25 листопада, 22:31
Галерея Кампаньї у Луврі закрита через нестійкість конструкції
Лувр закрив одну з галерей через проблеми зі стійкістю будівлі
17 листопада, 19:52
Зеленський закликав до партнерства між бізнесами й оборонними відомствами країн
У Парижі відбувся українсько-французький форум з питань спільного виробництва БпЛА
17 листопада, 18:41
Під час атаки російських дронів на Україну низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі
Польща визнала, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
17 листопада, 14:18
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
17 листопада, 12:08
Візит українського президента до Франції було анонсовано минулого тижня
Зеленський прибув у Францію
17 листопада, 11:09
Відновлювальні роботи тривають у Харкові та області, на Одещині та Дніпровщині
Росія випустила близько тисячі дронів за тиждень – Зеленський
16 листопада, 11:38
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
15 листопада, 08:54

Соціум

Франція не відкривала вогонь по дронах над базою атомних субмарин
Франція не відкривала вогонь по дронах над базою атомних субмарин
Financial Times внесла до списку «впливових осіб» пропагандистку Симоньян
Financial Times внесла до списку «впливових осіб» пропагандистку Симоньян
У Новій Зеландії діти отримали хімічні опіки у дитячому садку
У Новій Зеландії діти отримали хімічні опіки у дитячому садку
Принц Гаррі пожартував про Трампа та дорікнув американцям на телебаченні США
Принц Гаррі пожартував про Трампа та дорікнув американцям на телебаченні США
Трамп найняв нового архітектора для бального залу в Білому домі
Трамп найняв нового архітектора для бального залу в Білому домі
Чечня атакована дронами: кадри влучання у «Грозний Сіті»
Чечня атакована дронами: кадри влучання у «Грозний Сіті»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua