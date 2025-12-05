Франція не відкривала вогонь по дронах над базою атомних субмарин

Про невідомі БпЛА над базою повідомляли різні особи, зокрема жандарми та військові офіцери

Французькі правоохоронці заявили, що вжили «запобіжних заходів»

Прокурор Жан-Марі Блін, відповідальний за військові справи в місті Ренн, офіційно спростував повідомлення французьких медіа про те, що військові нібито відкривали вогонь по невідомих дронах, які помітили над базою атомних субмарин Іль-Лонг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Французькі прокурори наразі проводять розслідування щодо ймовірних прольотів безпілотних літальних апаратів над військово-морською базою Іль-Лонг на узбережжі Атлантичного океану, що сталася ввечері 4 грудня.

Жан-Марі Блін підтвердив, що факт спостереження невідомих літальних об’єктів був зафіксований, але категорично заперечив інформацію про відкриття вогню по них. Водночас він зазначив, що правоохоронці вжили «запобіжних заходів».

За словами прокурора, повідомлення про польоти БпЛА фіксували в період з 18:00 до 01:00 за місцевим часом, причому більшість спостережень припала на перші дві години.

«Деякі повідомлення можуть бути повністю вигаданими, інші – набагато серйознішими», – додав Жан-Марі Блін, вказуючи на те, що прокурори ще розслідують, чи дійсно всі ці об’єкти були дронами.

База Іль-Лонг розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань і має стратегічне значення, оскільки там розміщуються атомні ракетні субмарини французьких сил ядерного стримування.

Медіа зазначали, що, хоча польоти дронів у цій обмеженій зоні не є рідкістю, спостереження над об’єктом такого рівня завжди викликають підвищену тривогу.

