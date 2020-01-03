Кількість жертв авіакатастроф за рік зменшилась на 50%



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Минулого року в авіакатастрофах загинули 257 людей, а 2018-го - 534

Кількість людей, які загинули у катастрофах великих пасажирських літаків у 2019 році, впала більш ніж на 50%, пише ВВС.

Минулого року в авіакатастрофах загинули 257 людей, а 2018-го - 534.

Найбільшою авакатастрофою стало падіння літака Boeing 737 Max в Ефіопії у березні, внаслідок якого загинули 157 людей.

І це - загальна тенденція для галузі: кількість жертв зменшується, хоча кількість авіаперельотів, навпаки, значно зросла.

Загалом у 2019 році сталося 86 аварій великих комерційних літаків, зокрема, вісім смертельних інцидентів, внаслідок яких загинуло 257 людей.

Минулий рік був «одним з найбезпечніших років комерційної авіації», повідомляє вебсайт для відстеження аварій Aviation Safety Network.

Натомість у 2018 році було 160 аварій, з них 13 інцидентів зі смертями. Жертвами тоді стали 534 людини.

Найбезпечнішим в історії світової авіації був 2017 рік. Тоді не було жодної смертельної аварії пасажирських літаків і лише двоє смертельних авіакатастроф літаків з турбогвинтовими двигунами, що призвели до 13 смертей.

Дані включають загиблих пасажирів, членів екіпажу літаків та всіх, хто загинув на землі у випадку авіакатастрофи.

Типи літаків, які охоплюються дослідженнями, - це літаки, якими користуються переважна більшість авіапасажирів у всьому світі.

Дослідження не включало малі літаки на приміських маршрутах та деякі малі турбогвинтові літаки.

Воно також не охоплювало аварії, пов'язані з військовими польотами, навчальними рейсами, приватними рейсами, вантажними літаками та гелікоптерами.

Безпека авіапасажирів опинилася у центрі уваги у 2019 році після двох авіакатастроф літаків Boeing 737 Max.

У жовтні 2018 року катастрофа Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air призвела до загибелі всіх 189 людей на борту.

Через п'ять місяців розбився літак ефіопської авіакомпанії, загинуло 157 людей, після чого всім літакам Boeing 737 Max заборонили перельоти.

Нагадаємо, 2 січня у Судані розбився літак: загинули 18 людей.