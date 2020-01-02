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    Авіакатастрофа в Казахстані: з’явилося відео моменту падіння літака

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    Авіакатастрофа в Казахстані: з’явилося відео моменту падіння літака

    Момент авіакатастрофи потрапив на відео

    Момент падіння літака Bek Air, що стався 27 грудня поблизу Алмати, потрапив на відео.

    Ролик опублікувало видання «Підйом» в своєму Telegram-каналі.

    На записі видно, що літак качає, після чого він починає ковзати по снігу і врізається в будівлю, а потім зносить ліхтар.

    Нагадаємо, 27 грудня у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

    В авіакатастрофі загинули 15 осіб.

    Правоохоронці Казахстану розглядають три версії катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати.

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