Авіакатастрофа в Казахстані: з’явилося відео моменту падіння літака
Момент авіакатастрофи потрапив на відео
Момент падіння літака Bek Air, що стався 27 грудня поблизу Алмати, потрапив на відео.
Ролик опублікувало видання «Підйом» в своєму Telegram-каналі.
На записі видно, що літак качає, після чого він починає ковзати по снігу і врізається в будівлю, а потім зносить ліхтар.
Нагадаємо, 27 грудня у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.
В авіакатастрофі загинули 15 осіб.
Правоохоронці Казахстану розглядають три версії катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати.
Читайте також: