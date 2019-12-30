Слідство назвало три версії авіакатастрофи у Казахстані



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В авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу Фото: facebook.com / Denis Krivosheyev

Слідчі розглядають помилку екіпажу, технічну несправність та роботу навігаційних служб в якості можливих причин катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати

Правоохоронці Казахстану розглядають три версії катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати минулого тижня. Про це повідомив глава МВС Казахстану Єрлана Тургумбаєва.

«Слідчі розглядають помилку екіпажу, технічну несправність та роботу навігаційних служб в якості можливих причин катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати», - йдеться у повідомленні.

За словами Тургумбаєва, наразі проводиться огляд місця події та демонтаж повітряного лайнера.

Він додав, що літак буде передислоковано на територію аеропорту, де більш детально проводитиметься його огляд.

Раніше стало відомо, що авіакомпанія Bek Air, чий літак 27 грудня розбився на зльоті біля Алмати, не мала сертифікат IOSA для виконання міжнародних рейсів.

Нагадаємо, у Казахстані розбився літак Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 людей.

«Всього на борту літака знаходилося п’ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких є іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану», – йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ країни.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 – у важкому стані.

Як повідомлялося, авіакатастрофа в Казахстані могла статися через технічну несправність або помилки пілотів.

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Джерело: Укрінформ