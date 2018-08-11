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    У світі

    Кількість жертв лісових пожеж у Греції зросла до 94 осіб

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    Наслідки лісових пожеж у Греції - Кількість жертв лісових пожеж у Греції зросла до 94 осіб
    Наслідки лісових пожеж у Греції

    У лікарні від отриманих травм померла 57-річна жінка

    Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Греції досягло 94 осіб. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

    «Кількість загиблих від пожеж, що почалися 23 липня на приморському курорті Маті, недалеко від Афін, зросла до 94 після того, як 57-річна жінка в реанімації померла від отриманих травм», - йдеться в повідомленні.

    У міністерстві охорони здоров'я Греції підкреслюють, що остання загибла є 11-ю людиною, яка померла у лікарні від травм, отриманих унаслідок пожежі.

    Наразі у лікарнях перебуває ще 31 постраждалий від пожежі, восьмеро з них досі перебувають у реанімації, у тому числі п'ятеро - на апаратах життєзабезпечення.

    Пожежна служба Греції своєю чергою підтвердила інформацію чиновників і зазначила, що серед жертв пожеж досі «два неідентифіковані тіла».

    Нагадаємо, через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія загинули щонайменше 10 людей.

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