Кількість жертв лісових пожеж у Греції зросла до 94 осіб



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Наслідки лісових пожеж у Греції

У лікарні від отриманих травм померла 57-річна жінка

Кількість загиблих внаслідок лісових пожеж у Греції досягло 94 осіб. Про це повідомляє АР з посиланням на місцеве міністерство охорони здоров'я.

«Кількість загиблих від пожеж, що почалися 23 липня на приморському курорті Маті, недалеко від Афін, зросла до 94 після того, як 57-річна жінка в реанімації померла від отриманих травм», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві охорони здоров'я Греції підкреслюють, що остання загибла є 11-ю людиною, яка померла у лікарні від травм, отриманих унаслідок пожежі.

Наразі у лікарнях перебуває ще 31 постраждалий від пожежі, восьмеро з них досі перебувають у реанімації, у тому числі п'ятеро - на апаратах життєзабезпечення.

Пожежна служба Греції своєю чергою підтвердила інформацію чиновників і зазначила, що серед жертв пожеж досі «два неідентифіковані тіла».

Нагадаємо, через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія загинули щонайменше 10 людей.

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