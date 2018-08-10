Пожежі в Каліфорнії: відомо про 10 загиблих
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Пожежі тривають вже декілька тижнів
Через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія загинули щонайменше 10 людей.
Про це повідомляє AFP.
Пожежі тривають вже декілька тижнів. Ситуація ускладнюється спекотною і посушливою погодою, а також сильним вітром.
Як повідомлялося, наймасштабніша для Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня.
Раніше національна метеорологічна служба США спрогнозувала подальше збільшення масштабів пожеж у Каліфорнії через поривчастий вітер і підвищення температури до 43 градусів за Цельсієм.
Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.
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