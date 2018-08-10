Пожежі в Каліфорнії: відомо про 10 загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежі тривають вже декілька тижнів

Через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє AFP.

Пожежі тривають вже декілька тижнів. Ситуація ускладнюється спекотною і посушливою погодою, а також сильним вітром.

Як повідомлялося, наймасштабніша для Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня.

Раніше національна метеорологічна служба США спрогнозувала подальше збільшення масштабів пожеж у Каліфорнії через поривчастий вітер і підвищення температури до 43 градусів за Цельсієм.

Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди