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    Пожежі в Каліфорнії: відомо про 10 загиблих

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    Пожежі в Каліфорнії: відомо про 10 загиблих

    Пожежі тривають вже декілька тижнів

    Через лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія загинули щонайменше 10 людей.

    Про це повідомляє AFP.

    Пожежі тривають вже декілька тижнів. Ситуація ускладнюється спекотною і посушливою погодою, а також сильним вітром.

    Як повідомлялося, наймасштабніша для Каліфорнії лісова пожежа триватиме до кінця серпня.

    Раніше національна метеорологічна служба США спрогнозувала подальше збільшення масштабів пожеж у Каліфорнії  через поривчастий вітер і підвищення температури до 43 градусів за Цельсієм.

    Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

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