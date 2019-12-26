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    В Альпах снігова лавина накрила групу лижників (відео)

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    Пошуково-рятувальна операція триває - В Альпах снігова лавина накрила групу лижників (відео)
    Пошуково-рятувальна операція триває

    Під снігом опинилися кілька людей

    У швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом.

    Як повідомляє CNN, лавина зійшла у четвер на схил гірськолижного курорту SkiArena в Андерматті. Схил простягається від вершини гори Шнеехюенершток до перевалу Оберальп.

    Шістьох осіб було врятовано. Поліція повідомила, що двоє осіб з легкими травмами були доставлені в лікарню Урі.

    Пошуково-рятувальна операція триває. Влада побоюється, що на схилі під час сходження лавини були ще кілька лижників.

    Нагадаємо, 30 листопада на найвищій вершині Альп – Монблані – зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників.

    стихійні лиха Швейцарія гірські лижі
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