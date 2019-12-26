В Альпах снігова лавина накрила групу лижників (відео)



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Пошуково-рятувальна операція триває

Під снігом опинилися кілька людей

У швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом.

Як повідомляє CNN, лавина зійшла у четвер на схил гірськолижного курорту SkiArena в Андерматті. Схил простягається від вершини гори Шнеехюенершток до перевалу Оберальп.

Eine #Lawine ist am Vormittag auf eine #Skipiste im Skigebiet #Andermatt in der #Schweiz niedergegangen. Die Kantonspolizei vermutet, dass Personen verschüttet wurden. Laut SRF wurden bereits zwei Verletzte geborgen, vier konnten sich befreien. pic.twitter.com/kTsttL0wbB — BR24 (@BR24) 26 грудня 2019 р.

Шістьох осіб було врятовано. Поліція повідомила, що двоє осіб з легкими травмами були доставлені в лікарню Урі.

Avalancha sepulta a un grupo de esquiadores en #Andermatt, #Suiza



Así fue captado el momento pic.twitter.com/DoJBEp3bOp — xevt - xhvt (@xevtfm) 26 грудня 2019 р.

Пошуково-рятувальна операція триває. Влада побоюється, що на схилі під час сходження лавини були ще кілька лижників.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr — News_Executive (@News_Executive) 26 грудня 2019 р.

Нагадаємо, 30 листопада на найвищій вершині Альп – Монблані – зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників.