В Альпах снігова лавина накрила групу лижників (відео)

Під снігом опинилися кілька людей

У швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом.

Як повідомляє CNN, лавина зійшла у четвер на схил гірськолижного курорту SkiArena в Андерматті. Схил простягається від вершини гори Шнеехюенершток до перевалу Оберальп.

Eine #Lawine ist am Vormittag auf eine #Skipiste im Skigebiet #Andermatt in der #Schweiz niedergegangen. Die Kantonspolizei vermutet, dass Personen verschüttet wurden. Laut SRF wurden bereits zwei Verletzte geborgen, vier konnten sich befreien. pic.twitter.com/kTsttL0wbB

Шістьох осіб було врятовано. Поліція повідомила, що двоє осіб з легкими травмами були доставлені в лікарню Урі.

Пошуково-рятувальна операція триває. Влада побоюється, що на схилі під час сходження лавини були ще кілька лижників.

Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr