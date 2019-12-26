В Альпах снігова лавина накрила групу лижників (відео)
Під снігом опинилися кілька людей
У швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом.
Як повідомляє CNN, лавина зійшла у четвер на схил гірськолижного курорту SkiArena в Андерматті. Схил простягається від вершини гори Шнеехюенершток до перевалу Оберальп.
Eine #Lawine ist am Vormittag auf eine #Skipiste im Skigebiet #Andermatt in der #Schweiz niedergegangen. Die Kantonspolizei vermutet, dass Personen verschüttet wurden. Laut SRF wurden bereits zwei Verletzte geborgen, vier konnten sich befreien. pic.twitter.com/kTsttL0wbB— BR24 (@BR24) 26 грудня 2019 р.
Шістьох осіб було врятовано. Поліція повідомила, що двоє осіб з легкими травмами були доставлені в лікарню Урі.
Avalancha sepulta a un grupo de esquiadores en #Andermatt, #Suiza— xevt - xhvt (@xevtfm) 26 грудня 2019 р.
Así fue captado el momento pic.twitter.com/DoJBEp3bOp
Пошуково-рятувальна операція триває. Влада побоюється, що на схилі під час сходження лавини були ще кілька лижників.
Breaking: Massive search and rescue operation underway in #Andermatt Switzerland, after an avalanche hit a big group of skiers pic.twitter.com/LFw9BBm4Cr— News_Executive (@News_Executive) 26 грудня 2019 р.
Нагадаємо, 30 листопада на найвищій вершині Альп – Монблані – зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників.