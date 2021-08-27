Дипломат-сходознавець: В Афганістані може з'явитися Пандширська автономія

Пандшир – це район, в якому проживають таджики, але вони себе називають саме пандширцями

«Радянські війська кілька разів «довбали» цей регіон, але так і не змогли туди прорватися»

Жителі Пандширу, найімовірніше, зможуть домовитися з талібами про права автономії у складі Афганістану. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив сходознавець, дипломат, доктор історичних наук Володимир Пластун.

«Пандшир – це район, в якому проживають таджики, але вони себе називають саме пандширцями. Це гірська місцевість, там є Пандширська ущелина. Радянські війська кілька разів його «довбали», але так і не змогли туди прорватися. Думаю, жителі цього району зможуть домовитися з талібами про права якоїсь автономії у складі Афганістану», – прогнозує експерт.

Він нагадав, що лідер пандширців Ахмад Масуд, син загиблого колишнього глави «Північного альянсу» Ахмада Шаха Масуда, закликає країни Заходу допомогти зброєю для опору.

«Але якщо у талібів знайдуться розумні люди, вони не будуть їх тиснути, продовжувати війну. Як-небудь домовляться», – переконаний Пластун.

Об'єднаний ісламський фронт порятунку Афганістану або Північний альянс – об'єднання низки польових командирів Афганістану, що сформувалось наприкінці 1991 року з метою – протистояти режиму «Талібана». Відомо про тісні зв'язки Північного Альянсу (принаймні з 1999 року) з ЦРУ, про що у своїй книзі «У центрі шторму» писав директор ЦРУ Джордж Теннет. «Упродовж двох років, які передували 11 вересня, групи ЦРУ, розгорнуті в Панджшерській ущелині на півночі Афганістану, п'ять разів зустрічались з різними польовими командирами, передусім з Ахмад-Шахом Масудом, главою Північного Альянсу».

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Речник бойовиків «Талібану» Забіхулла Муджахід порекомендував жінкам, які працюють, залишатись вдома, поки для них не створять «належну систему безпеки».

За повідомленнями ЗМІ, бойовики «Талібану» прямують у Панджшерську долину, яка лишилася однією з небагатьох частин Афганістану, що досі не контролюються угрупуванням.