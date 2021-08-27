Експерт-сходознавець назвав головну проблему талібів

Талібам часто приписували багато терактів. Але тільки за частину з них вони брали на себе відповідальність, інші вчиняли бойовики інших угрупувань

«Якщо іноземні найманці будуть грати якусь істотну роль в Афганістані, тоді народ проти них підніметься»

Таліби повинні розумно вчинити з іноземними найманцями, яких свого часу запросили на допомогу, інакше самим талібам буде погано. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив сходознавець, дипломат, доктор історичних наук Володимир Пластун.

«Таліби спочатку покликали їх (найманців, – ред.) до себе на допомогу, а тепер будуть змушені розлучитися. Якщо іноземні найманці будуть грати якусь істотну роль в Афганістані, тоді народ проти них підніметься», – переконаний дипломат.

Пластун переконаний, що вчорашні союзники після захоплення влади стали дуже серйозною проблемою для талібів.

«Талібам часто приписували багато терактів. Але тільки за частину з них вони брали на себе відповідальність, інші вчиняли бойовики інших угрупувань, зокрема «Ісламської держави», філія якої діяла в Афганістані та частина бойовиків якої долучилася до талібів. Тепер цим бойовикам «Ісламської держави», де воювали таджики й узбеки, діватися нікуди, так само, як і залишкам «Аль-Каїди», пакистанським талібам. Вони ж не можуть повернутися до себе додому. Або ці іноземці асимілюються та будуть підкорятися талібам, або ж хоч на Марс їх відправляй. Що пересилить? Мир, спокій і економічне процвітання, або їх прихильність до ісламістського ісламу? А що як вони також вимагатимуть частину влади, скажуть, що ми теж кров проливали... Все залежить від того, як і про що вони домовлялися з талібами», – пояснив експерт.

Він наголосив, що в Афганістані навіть попри договір, який підписують на Корані ворожі клани, домовленостей не дотримуються і продовжують ворогувати.

«Зараз таліби оголосили загальну амністію, закликали всіх повертатися на робочі місця, переслідувати нікого не будуть, жінки теж будуть вчитися. Але все це тільки слова. Потрібен якийсь документ, що підтверджує ці слова. Але хто його буде публікувати? Ще уряд не сформований. Думаю, місяця три потрібно на узгодження нового уряду. До того ж Конституції поки немає, адже стару таліби відкидають. Країна зараз розвалена, природно, нова влада буде до когось звертатися (за допомогою). Тому вони роблять такі реверанси зараз в сторону Ірану, Китаю, Росії, країн Центральної Азії. Росія також зробила заяву, сказавши, що поки почекає, адже, може, ви влаштуєте зараз криваву баню і що тоді», – сказав дипломат.

Нагадаємо, біля аеропорту Кабула стався вибух. У результаті загинули не менше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, бойовик «Ісламської держави» відповідальний за перший вибух біля аеропорту Кабула.

До слова, Австралія, США і Велика Британія оприлюднили попередження для своїх громадян про високу загрозу теракту в аеропорту Кабула.