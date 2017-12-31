Кім Чен Ин наказав створити найбільшу ракету в історії КНДР

Ракету мають створити до 70-річчя заснування КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ вченим побудувати ракету, яка стане найбільшою за всю історію країни, до 9 вересня 2018 року, коли будуть відзначати 70-річчя заснування республіки. Про це повідомив північнокорейський перебіжчик, пише The Telegraph. У звіті перебіжчика сказано, що північнокорейський лідер віддав цей наказ на дводенній



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Лідер КНДР Кім Чен Ин

Ракету мають створити до 70-річчя заснування КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин віддав наказ вченим побудувати ракету, яка стане найбільшою за всю історію країни, до 9 вересня 2018 року, коли будуть відзначати 70-річчя заснування республіки. Про це повідомив північнокорейський перебіжчик, пише The Telegraph.

У звіті перебіжчика сказано, що північнокорейський лідер віддав цей наказ на дводенній зустрічі старших військових керівників і науковців в Пхеньяні в середині грудня. Ім'я інформатора не повідомляється, але він був описаний як хтось, хто брав участь у ракетній програмі країни і зберіг зв'язки з високопоставленими особами КНДР.

Перебіжчик розповів, що ракета буде називатися «Унха-4» і стане більш великою версією трьохетапного транспортного засобу «Унха-3», ракети, призначеної для виведення супутників на орбіту.

«Унха-3» була запущена в лютому 2016 року.

До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил.