У військового, який утік з КНДР, знайшли імунітет до сибірки

У Південній Кореї виявили імунітет до сибірки у перебіжчика з КНДР

Влада Південної Кореї виявили імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР. У Сеулі вважають це непрямим підтвердженням того, що Пхеньян має в своєму розпорядженні збудник хвороби і може використовувати його як біологічну зброю. Військовослужбовцю, ймовірно, була зроблена спеціальна вакцина, кажуть фахівці. Раніше японська газета



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Військові КНДР

У Південній Кореї виявили імунітет до сибірки у перебіжчика з КНДР

Влада Південної Кореї виявили імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

У Сеулі вважають це непрямим підтвердженням того, що Пхеньян має в своєму розпорядженні збудник хвороби і може використовувати його як біологічну зброю. Військовослужбовцю, ймовірно, була зроблена спеціальна вакцина, кажуть фахівці.

Раніше японська газета «Асахі сімбун» повідомляла, що США підозрюють Північну Корею в випробуваннях біологічної зброї, щоб начиняти боєголовки своїх ракет небезпечними бацилами.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові. США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.

Джерело: Эхо Москвы