Кіпр домовився з Airbus про поставку ударних вертольотів

Гелікоптери можуть вражати цілі масованою вогневою міццю

Кіпр підписав угоду з Airbus Helicopters про закупівлю шести легких ударних вертольотів з можливістю придбання ще шести. Про це повідомляє Ekathimerini.

Фінансові деталі під час підписання контракту на гелікоптери H145M не розголошуються. Міністр оборони Кіпру Хараламбос Петрідес заявив, що гелікоптер може працювати вдень і вночі, точно вражати цілі масованою вогневою міццю і може підтримувати наземні операції в ролі збору інформації.

«З придбанням нових ударних вертольотів Airbus ми також зможемо зміцнити існуючі рамки наших численних міжнародних та регіональних партнерств, підвищивши сумісність із регіональними державами», – сказав Петрідес.

Виконавчий віцепрезидент Airbus Helicopters Олів'є Мішалон підписав угоду від імені своєї компанії.

Варто зазначити, що Кіпр намагається продати 11 ударних вертольотів Мі-35 радянської епохи, які він закупив більш як 20 років тому через їх застарілу авіоніку та високі витрати на технічне обслуговування. Сербія виявила зацікавленість у придбанні вертольотів.

Нагадаємо, Українські дипломати разом із компанією Diehl Defence організували підписання угоди про постачання Україні 10 стаціонарних систем протиповітряної оборони Iris-T. Така система протиповітряної оборони відсутня навіть у самій німецькій армії.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що українська армія уже отримала на озброєння німецькі артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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