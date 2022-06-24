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    Політика

    Посол Мельник пообіцяв вибачитися перед Шольцом

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник визнав, що його слова на адресу канцлера Олафа Шольца були недоречними, і пообіцяв вибачитися - Посол Мельник пообіцяв вибачитися перед Шольцом
    Посол України в Німеччині Андрій Мельник визнав, що його слова на адресу канцлера Олафа Шольца були недоречними, і пообіцяв вибачитися
    фото: germany.mfa.gov.ua

    Посол України визнав, що його слова про «ліверну ковбасу» образили багатьох у Німеччині

    Андрій Мельник визнав, що його заява на адресу федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого посол України в Німеччині назвав «ображеною ліверною ковбасою», була «дипломатично недоречною». Про це український дипломат заявив у інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

    Мельник пообіцяв вибачитися перед Шольцом за ці слова.Дипломат визнав, що вони образили багатьох людей, до того ж, не тільки у Німеччині.

    За словами Андрія Мельника, слова про «ображену ліверну ковбасу» викликали негативну реакцію і в українському уряді. Посол згадав і реакцію на той скандал Володимира Зеленського: «Мій президент був не в захваті».

    Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

    Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

    А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

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    Теги: Німеччина Андрій Мельник Україна Олаф Шольц
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    Посол Мельник пообіцяв вибачитися перед Шольцом