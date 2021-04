У Середземному морі загинуло близько 130 мігрантів

Біля берегів Лівії перекинувся гумовий човен, загинули до 130 мігрантів з Африки, повідомляє неурядова організацію SOS Mediterranee.

«Сьогодні, після багатогодинних пошуків, збулися наші найгірші побоювання. <...> З тих пір як ми прибули сьогодні на місце події, ми не виявили жодної живої людини, хоча бачили не менше 10 тіл в районі місця аварії», - заявили в організації.

"Today, after hours of search, our worst fear has come true. The crew of the Ocean Viking had to witness the devastating aftermath of the shipwreck of a rubber boat." Statement by Luisa, Search & Rescue Coordinator on #OceanViking . https://t.co/KwYQla8ccM

Належне їм судно Ocean Viking було направлено в міжнародні води в район Лівійського узбережжя після отримання інформації про човен, що перекинувся в цьому районі.

3 distress calls were relayed by @alarm_phone to authorities and #OceanViking yesterday. Our crew is still searching for one of the boats, along with 3 merchant ships, in increasingly rough sea, with no coordination from maritime authorities. pic.twitter.com/LTGCjS35nG