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    У Середземному морі загинуло близько 130 мігрантів

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    У Середземному морі перекинувся гумовий човен з мігрантами - У Середземному морі загинуло близько 130 мігрантів
    У Середземному морі перекинувся гумовий човен з мігрантами
    Фото: SOS Mediterranee

    Спроби провести рятувальну операцію ускладнювалися поганими погодними умовами

    Біля берегів Лівії перекинувся гумовий човен, загинули до 130 мігрантів з Африки, повідомляє неурядова організацію SOS Mediterranee.

    «Сьогодні, після багатогодинних пошуків, збулися наші найгірші побоювання. <...> З тих пір як ми прибули сьогодні на місце події, ми не виявили жодної живої людини, хоча бачили не менше 10 тіл в районі місця аварії», - заявили в організації.

    Належне їм судно Ocean Viking було направлено в міжнародні води в район Лівійського узбережжя після отримання інформації про човен, що перекинувся в цьому районі.

    Спроби провести рятувальну операцію ускладнювалися поганими погодними умовами, в зоні пошуку хвилі піднімалися до шести метрів.

    Теги: мігранти Африка
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