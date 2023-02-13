Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику

Кількість нелегально працевлаштованих українців зменшилась на третину

У Польщі зменшилась кількість нелегально працевлаштованих українців. Так у 2022 році виявили 7 482 громадянина України, які працювали нелегально – це на 29% менше у порівнянні з 2021 роком. Проте громадяни України залишаються найбільшою групою іноземців, які працюють нелегально в Польщі. Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на дані Прикордонної служби Польщі.

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«Це невеликий відсоток, порівняно з числом біженців, які знайшли притулок і почали працювати у Польщі, а також враховуючи загальну кількість українців, які проживають в Польщі. А це близько 2,3 млн громадян України», – переконує керівник відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко

Зазначається, що попри зниження загальної кількості нелегально працевлаштованих іноземців, вдвічі зросла кількість нелегально працюючих громадян Індії, на третину – громадян Грузії, а також індонезійців і турків. Тим часом нелегальних працівників росіян та білорусів поменшало на одну шосту.

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Найчастіше іноземці виконували нелегальну роботу в будівництві, транспорті, виробництві, гастрономії та сфері послуг.

Кузенко відзначила, що попри те, що у Польщі достатньо простий доступ до ринку праці порівняно з іншими європейськими країнами, часто через бажання заробити більше, люди погоджуються працювати без трудового договору.

Нагадаємо, що ООН підрахувала, скільки українських біженців перебувають у країнах Європи. Найбільше українських біженців зі статусом тимчасового захисту, як і раніше, в Польщі.