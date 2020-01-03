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    Бельгія призупинила екстрадицію Пучдемона в Іспанію

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    Фото: Карлес Пучдемон - Бельгія призупинила екстрадицію Пучдемона в Іспанію
    Фото: Карлес Пучдемон

    Екстрадиція Пучдемона припинена до тих пір, поки Європарламент не позбавить його депутатського мандата

    Суд у Брюсселі призупинила процедуру екстрадиції колишнього голови автономного уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію.

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Як повідомляється, процедура екстрадиції була припинена до тих пір, поки Європейський парламент не позбавить Пучдемона і його соратника Тоні Комина депутатського імунітету.

    Нагадаємо, в жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі бельгійським.

    Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.

    14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці.

    Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона.

    Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

    Зазначимо також, що новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

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