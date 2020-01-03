Бельгія призупинила екстрадицію Пучдемона в Іспанію



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Фото: Карлес Пучдемон

Екстрадиція Пучдемона припинена до тих пір, поки Європарламент не позбавить його депутатського мандата

Суд у Брюсселі призупинила процедуру екстрадиції колишнього голови автономного уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, процедура екстрадиції була припинена до тих пір, поки Європейський парламент не позбавить Пучдемона і його соратника Тоні Комина депутатського імунітету.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Карлес Пучдемон, який з 2017 року переховувався в Бельгії, добровільно здався владі бельгійським.

Він з'явився в прокуратуру Брюсселя у супроводі своїх адвокатів.