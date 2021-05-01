Китайські митники виявили коронавірус на рибі з російського судна

Проблеми з постачанням риби у Китай почалися в кінці минулого року

Співробітники митниці виявили вірус на восьми упаковках замороженої риби

Митниця Китаю після виявлення коронавірусу на зразках призупинила приймання продукції з російського судна, яке постачає рибу в країну. Про це повідомляє ТАСС.

Як говориться в заяві Головного митного управління (ГМУ) Китаю, відповідні заходи застосовані щодо траулера «Міністр Ішков», що перевозить продукцію російського рибопромислового підприємства «Океанрибфлот». Співробітники митниці виявили вірус на восьми пакуваннях замороженої сайди, які були вибірково вилучені з партії як зразки для перевірки. Після цього ГМУ прийняло рішення про призупинення на два тижні приймання вантажних митних декларацій від цієї компанії.

Раніше в березні китайська митниця на тиждень відмовилася приймати імпортні декларації від трьох російських виробників морепродуктів через виявлений на зовнішній упаковці товарів коронавірус.

Проблеми з постачанням риби у Китай почалися в кінці минулого року. У грудні через коронавірус у вантажників було призупинено обслуговування іноземних судів в порту Далянь, останньому доступному для російських суден.

Через це у виробників виникли проблеми з місцями зберігання риби. Влада Камчатки навіть обговорювала з Японією можливість використовувати її потужності.