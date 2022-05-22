Колишні соратники Шойгу почали зливати шефа, – правозахисник

Володимир Осєчкін готує до публікації секретні матеріали про корупцію в системі російського Міноборони

Засновник ресурсу з прав людини Гулагу.net Володимир Осєчкін заявив, що у його розпорядження потрапили секретні матеріали відеоархіву контррозвідки Росії, які доводять чисельні злочини Міноборони РФ і оприлюднення яких, може стати справжнім вибухом інформаційної бомби. Незабаром можна очікувати відставки російського міністра оборони Сергія Шойгу, якого вже почали «зливати» колишні соратники. Про це Осєчкін заявив в інтерв'ю «Главкому».

Правозахисник каже, що матеріали будуть оприлюднені протягом декількох місяців.

«Ми саме готуємо не просто якісь публікації відеофайлів чи фотографій: ось, мовляв, там арсенал ядерної зброї знаходиться. Ми хочемо дати можливість тим, хто проходив службу всередині системи, розповісти все про нинішню мафію, про те, як усе корумповано, як Путіним заснована ця корупційна система. Ми проробляємо великий обсяг роботи, щоб потім надати цілу низку свідчень тих людей, які були в перших рядах системи, які виконували держоборонзамовлення та держзамовлення, що свідчать на основі даних матеріалів та документів, що дадуть свідчення, розкажуть, як насправді там все влаштовано, скільки грошей було викрадено, які в системі слабкі місця», – пояснює засновник Гулагу.net.

Все це для того, щоб ті люди, які зараз проходять службу, реально розуміли, що там нагорі твориться, «що там зовсім не та картинка, яку пропаганда малює».

«Щоб люди почули свідчення безпосередніх учасників подій, котрі не просто разово особисто бачили Шойгу, а які з ними співпрацювали, отримували від них нагороди, мають спільні фотографії, хто працював із ним та контролював це все. Один із людей, які з нами співпрацюють, причетний до будівництва понад 500 об'єктів міністерства оборони. Саме Центральному федеральному округу, Західному напрямку, Північно-Західному військовому округу. Інформація дуже багато, ми зараз думаємо, як це все скомпонувати», – каже правозахисник.

Осєчкін наголошує, що його команда не має завдання опублікувати матеріали лише заради того, щоб міністра Шойгу зняли. Мовляв, він не проти Шойгу «чи когось особисто», він проти загалом системи.

«І, очевидно, що це не Шойгу систему вигадав і діє за спиною Путіна. Система для того, щоб виводити кошти у чорну готівку, за допомогою якої вже фінансуватиме таємні спецоперації, щоб і особисто збагачуватися, і мотивувати тіньову державу. Щоразу стає все більше людей, готових ділитися з нами матеріалами», – розповів Осєчкін.

Він згоден, що багато людей, які діляться з ним інформацією, самі ж були причетні до будівництва цієї корупційної системи. Однак, наголошує правозахисник, одна справа працювати в корумпованій системі, інша – розпочинати війну.

«Послухайте, ніхто з них не білий і пухнастий, ніхто з них ангелів і суперменів не збирається малювати. Це люди, які були всередині системи, але які розуміли, що це система великого державного «підінгу», вибачте за цей вираз. Але коли це все призвело до того, що зараз трапилося, до останніх трьох місяців ось цього колапсу… Одна справа працювати з так званими якірними підрядниками, а інша річ – брати участь у війні», - заявив експерт.

Він упевнений, що публікація інформації, яка є у нього, може вплинути на перебіг війни в Україні. Адже «це здорово остудить запал і самого диктатора Путіна».

«Я думаю, коли все це буде представлено, якщо нам вдасться це зробити, ми самі доживемо і в нас вистачить на це сили, все зникне. Тому що ця система – це мильна бульбашка. Такого ніколи раніше не було. Ніхто б ніколи їх (чиновників міноборони – «Головком») так не мотивував (зливати інформацію). Ні співробітники ЦРУ, ні якісь там західні журналісти. Їх відштовхнув від системи безпосередньо початок цієї війни і підлість, з якою не всі готові миритися і брати в ній участь», - розповів правозахисник.

Осєчкін каже, що буде зруйнований міф про понад потужну армію.

«Коли солдати або офіцери молодшого та середнього складу будуть дивитися фільми, які ми підготуємо, інтерв'ю та документи про те, що діється нагорі, як сотнями мільярдів усе розкрадається, вони зможуть самі зрозуміти та пояснити собі, чому у них такі хрінові сухпайки, чому такі слабкі і неякісні бронежилети, чому зброя не працює, оскільки має працювати. Можна, звичайно, говорити, що цю історію Захід придумав, щоб деморалізувати російську армію, і скрізь у нас бандерівці. Але, можливо, якась частина, або більша частина з російських солдатів розгорнеться у зворотний бік», - додає експерт.

Він каже, що у файлах, які він маєте, є також інформація про те, що якась кількість людей працювала на користь Росії щодо Молдови, Придністров'я, може, частково України. Але поки що це не підтверджена інформація.

У квітні з'явилася інформація у ЗМІ, у тому числі на ресурсі «Гулагу.нет» про те, що у СІЗО ФСІН Росія організовує концтабори для українських військовополонених. Однак, каже Осєчкін, поки що відео чи аудіодоказів, що підтверджують це немає.

«Ні, у цій частині у нас поки що є лише інформація від співробітників, які відряджені туди. Вони повідомили, що цілі установи ФСВП розформовані, очищені від російських ув'язнених, десь згруповані та ущільнені. І в низці установ їхні співробітники перейшли в режим роботи як військові концтабори за утриманням українських військовополонених. Там, крім особового складу установи ФСВП, знаходяться відряджені бійці загонів спеціального призначення з різних регіонів. Вони здійснюють перехресні відрядження. Для чого? Щоб ці спецнази, які якраз найжорстокіші, не у себе в регіоні щось там робили, а їздили різними регіонами такими концтаборами. Це робиться для того, щоб потім неможливо було зрозуміти, а хто були ці люди в масках, які катують, злочини», – розповів правозахисник.

Тобто потім постраждалий даватиме свідчення, але встановити, хто ж чинив насильство, буде неможливо.

«Ось, наприклад, людина у СІЗО Воронежа була, її там били і катували люди в масках. А довести, що ця справа рук воронезького спецназу буде неможливо, адже офіційно цього дня, виявиться, воронезький спецназ був десь в іншому місці», – резюмував він.

До слова, командир російської десантно-штурмової роти Адам Хамхоєв у ніч проти 21 травня загинув у бою проти України. Чоловік доводиться племінником заступнику голови міноборони Росії Юнус-Беку Євкурову.

Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.