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    «Свободу Україні! Путін – чорт!». Школярка в Дагестані на лінійці зробила антивоєнну заяву

    Російська учениця під час урочистостей виступила проти війни в України - «Свободу Україні! Путін – чорт!». Школярка в Дагестані на лінійці зробила антивоєнну заяву
    Російська учениця під час урочистостей виступила проти війни в України

    У Росії на офіційному рівні поки що ніяк не прокоментували подію

    Випускниця однієї зі шкіл дагестанського міста Ізбербаш на урочистій лінійці вигукнула у мікрофон «Ні війні! Свободу Україні! Путін – чорт!». Після цього на відео чути оплески.

    Ролик з останнього дзвоника поширювався соцмережами з ранку 22 травня. При цьому було невідомо, про яку саме школу йдеться. Офіційні органи поки що ніяк не прокоментували подію.

    Провладні дагестанські телеграм-канали передають, що стосовно випускниці складено адміністративний протокол за статтею 20.3.3 КоАП РФ (публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ), а на її матір за статтею 5.35 КоАП РФ (невиконання батьками чи іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків щодо утримання та виховання неповнолітніх).

    Джерело ЗМІ в Міносвіти регіону підтвердило, що інформація про інцидент до них надійшла, вони її поки що вивчають.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Свободу Україні! Путін – чорт!». Школярка в Дагестані на лінійці зробила антивоєнну заяву