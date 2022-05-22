«Свободу Україні! Путін – чорт!». Школярка в Дагестані на лінійці зробила антивоєнну заяву

Російська учениця під час урочистостей виступила проти війни в України

У Росії на офіційному рівні поки що ніяк не прокоментували подію

Випускниця однієї зі шкіл дагестанського міста Ізбербаш на урочистій лінійці вигукнула у мікрофон «Ні війні! Свободу Україні! Путін – чорт!». Після цього на відео чути оплески.

Ролик з останнього дзвоника поширювався соцмережами з ранку 22 травня. При цьому було невідомо, про яку саме школу йдеться. Офіційні органи поки що ніяк не прокоментували подію.

Провладні дагестанські телеграм-канали передають, що стосовно випускниці складено адміністративний протокол за статтею 20.3.3 КоАП РФ (публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ), а на її матір за статтею 5.35 КоАП РФ (невиконання батьками чи іншими законними представниками неповнолітніх обов'язків щодо утримання та виховання неповнолітніх).

Джерело ЗМІ в Міносвіти регіону підтвердило, що інформація про інцидент до них надійшла, вони її поки що вивчають.

Джерело: Радіо Свобода