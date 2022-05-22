Чума, війна, голод та смерть. Росія діє за канонами апокаліпсису

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Если это уже не домыслы, а факт, что войну и голод создает и распространяет Россия (имею в виду надвигающийся мировой продовольственный кризис через блокаду украинских портов), то так можно дойти и до темы виновников пандемии, предшествовавшей войне.

Все по канонам Апокалипсиса: чума, война, голод, смерть.

Они там в Кремле что, специально под войну момент и символику специфическую подбирали? Нацистско-сатанинскую? И с Z, и с датой и временем, чтобы одни шестерки получались. Сложите, например, дату и время российского вторжения в Украину 24.02.2022 4 утра, и у вас получится – 666.

Это я пишу не к конспирологии или магии какой-то, а к тому, что у людей, видимо, тяжелое психическое расстройство вместе с манией исключительности, облаченные в форму сектантства на госуровне.

В итоге, мир действительно столкнулся с ситуацией, когда «либо человечество покончит с войной, либо война с человечеством». Практически как последняя битва на Земле.