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    Думки вголос

    Чума, війна, голод та смерть. Росія діє за канонами апокаліпсису

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Росія блокує українські порти та провокує світову продовольчу кризу - Чума, війна, голод та смерть. Росія діє за канонами апокаліпсису
    Росія блокує українські порти та провокує світову продовольчу кризу

    Або людство покінчить з війною, або війна – з людством

    Мовою оригіналу

    Если это уже не домыслы, а факт, что войну и голод создает и распространяет Россия (имею в виду надвигающийся мировой продовольственный кризис через блокаду украинских портов), то так можно дойти и до темы виновников пандемии, предшествовавшей войне.

    Все по канонам Апокалипсиса: чума, война, голод, смерть.

    Они там в Кремле что, специально под войну момент и символику специфическую подбирали? Нацистско-сатанинскую? И с Z, и с датой и временем, чтобы одни шестерки получались. Сложите, например, дату и время российского вторжения в Украину 24.02.2022 4 утра, и у вас получится – 666.

    Это я пишу не к конспирологии или магии какой-то, а к тому, что у людей, видимо, тяжелое психическое расстройство вместе с манией исключительности, облаченные в форму сектантства на госуровне.

    В итоге, мир действительно столкнулся с ситуацией, когда «либо человечество покончит с войной, либо война с человечеством». Практически как последняя битва на Земле.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чума, війна, голод та смерть. Росія діє за канонами апокаліпсису