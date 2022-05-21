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    Події в Україні

    В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ

    У війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони Росії - В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ
    У війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони Росії
    фото: The Magas Times

    Командир десантно-штурмової роти військ РФ капітан Адам Хамхоєв вночі був ліквідований ЗСУ

    Командир російської десантно-штурмової роти Адам Хамхоєв у ніч проти 21 травня загинув у бою проти України. Чоловік доводиться племінником заступнику голови міноборони Росії Юнус-Беку Євкурову. Про це повідомляє видання «Медуза»з посиланням на інгушське видання «Фортанга».

    Інгушське видання в інформації про загибель Хахмоєва посилалося на слова інформованого джерела. Співрозмовник сказав, що російський окупант був «гідним хлопцем», а Євкуров йому «допомагав, будував кар'єру».

    Про загибель в Україні Хамхоєва також повідомило видання The Magas Times, яке послалося на «офіцерський корпус Республіки Інгушетія». За даними видання, 22 травня тіло загиблого збираються привезти до інгушського Карабулака.

    Хамхоєв – випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Він проходив військову службу в частині в Ульяновську.

    Дядько загиблого Юнус-Бек Євкуров від липня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони РФ. До цього він протягом 12 років очолював Інгушетію. У грудні 2021 року Євкурову надали звання генерал-полковника.

    24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію незалежної України. Триває 87 день війни. Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Міноборони РФ Україна окупація #stoprussia
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    В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ