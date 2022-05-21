В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ

У війні проти України загинув племінник заступника міністра оборони Росії

Командир десантно-штурмової роти військ РФ капітан Адам Хамхоєв вночі був ліквідований ЗСУ

Командир російської десантно-штурмової роти Адам Хамхоєв у ніч проти 21 травня загинув у бою проти України. Чоловік доводиться племінником заступнику голови міноборони Росії Юнус-Беку Євкурову. Про це повідомляє видання «Медуза» з посиланням на інгушське видання «Фортанга».

Інгушське видання в інформації про загибель Хахмоєва посилалося на слова інформованого джерела. Співрозмовник сказав, що російський окупант був «гідним хлопцем», а Євкуров йому «допомагав, будував кар'єру».

Про загибель в Україні Хамхоєва також повідомило видання The Magas Times, яке послалося на «офіцерський корпус Республіки Інгушетія». За даними видання, 22 травня тіло загиблого збираються привезти до інгушського Карабулака.

Хамхоєв – випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Він проходив військову службу в частині в Ульяновську.

Дядько загиблого Юнус-Бек Євкуров від липня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони РФ. До цього він протягом 12 років очолював Інгушетію. У грудні 2021 року Євкурову надали звання генерал-полковника.

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