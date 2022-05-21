В Україні ліквідували племінника заступника міністра оборони РФ
Командир десантно-штурмової роти військ РФ капітан Адам Хамхоєв вночі був ліквідований ЗСУ
Інгушське видання в інформації про загибель Хахмоєва посилалося на слова інформованого джерела. Співрозмовник сказав, що російський окупант був «гідним хлопцем», а Євкуров йому «допомагав, будував кар'єру».
Про загибель в Україні Хамхоєва також повідомило видання The Magas Times, яке послалося на «офіцерський корпус Республіки Інгушетія». За даними видання, 22 травня тіло загиблого збираються привезти до інгушського Карабулака.
Хамхоєв – випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища. Він проходив військову службу в частині в Ульяновську.
Дядько загиблого Юнус-Бек Євкуров від липня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони РФ. До цього він протягом 12 років очолював Інгушетію. У грудні 2021 року Євкурову надали звання генерал-полковника.
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Як відомо, 13 травня уперше від початку війни Пентагон провів перемовини з Шойгу.