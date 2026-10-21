Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ

Американець перебував у російському полоні декілька років та має проблеми зі здоров'ям

Дмитро Хилюк бачив Стівена Габбарда в російському СІЗО, де над ув’язненими знущалися та принижували їх

Український журналіст Дмитро Хилюк, який провів понад три роки в російському полоні, розповів про американця Стівена Габбарда, якого росіяни утримували в неволі та згодом засудили до майже семи років ув’язнення за звинуваченням у найманстві. За словами Хилюка, у місці попереднього ув’язнення Габбарда змушували вчити російський гімн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Хилюк розповів, що вперше почув про американця восени 2022 року, коли до СІЗО в Новозибкові привезли велику групу українських полонених. Тюремні охоронці ходили коридором і запитували ув’язнених, чи є серед них американець.

За словами журналіста, Габбард не знав російської мови та мав проблеми зі здоров’ям. Російські наглядачі знущалися з полонених: змушували вчити гімн РФ, ставати на коліна, відібрали в американця гроші та ноутбук.

Хилюк також розповів, що згодом Габбард зник із СІЗО. Інші полонені припускали, що його відправили додому в межах обміну. Однак уже після повернення в Україну журналіст дізнався від правоохоронців, що американця не звільнили, а доправили до суду й ув’язнили.

«Мені наші правоохоронці показали його фото в суді і сказали, що ніхто його не звільнив, що його відвезли на суд і посадили до в'язниці», – розповів Хилюк.

Варто зазначити, що 72-річний громадянин США Стівен Габбард проживав в Україні з 2014 року. За версією російського слідства, у лютому 2022 року він вступив до територіальної оборони Ізюма на Харківщині, а приблизно через два місяці потрапив у російський полон.

У жовтні 2024 року Московський міський суд засудив американця до шести років і десяти місяців колонії загального режиму за звинуваченням у найманстві. Суд також постановив конфіскувати його гроші.

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда.