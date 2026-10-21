Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
Американець перебував у російському полоні декілька років та має проблеми зі здоров'ям
фото: AP

Дмитро Хилюк бачив Стівена Габбарда в російському СІЗО, де над ув’язненими знущалися та принижували їх

Український журналіст Дмитро Хилюк, який провів понад три роки в російському полоні, розповів про американця Стівена Габбарда, якого росіяни утримували в неволі та згодом засудили до майже семи років ув’язнення за звинуваченням у найманстві. За словами Хилюка, у місці попереднього ув’язнення Габбарда змушували вчити російський гімн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Хилюк розповів, що вперше почув про американця восени 2022 року, коли до СІЗО в Новозибкові привезли велику групу українських полонених. Тюремні охоронці ходили коридором і запитували ув’язнених, чи є серед них американець.

За словами журналіста, Габбард не знав російської мови та мав проблеми зі здоров’ям. Російські наглядачі знущалися з полонених: змушували вчити гімн РФ, ставати на коліна, відібрали в американця гроші та ноутбук.

Хилюк також розповів, що згодом Габбард зник із СІЗО. Інші полонені припускали, що його відправили додому в межах обміну. Однак уже після повернення в Україну журналіст дізнався від правоохоронців, що американця не звільнили, а доправили до суду й ув’язнили.

«Мені наші правоохоронці показали його фото в суді і сказали, що ніхто його не звільнив, що його відвезли на суд і посадили до в'язниці», – розповів Хилюк.

Варто зазначити, що 72-річний громадянин США Стівен Габбард проживав в Україні з 2014 року. За версією російського слідства, у лютому 2022 року він вступив до територіальної оборони Ізюма на Харківщині, а приблизно через два місяці потрапив у російський полон.

У жовтні 2024 року Московський міський суд засудив американця до шести років і десяти місяців колонії загального режиму за звинуваченням у найманстві. Суд також постановив конфіскувати його гроші.

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом оголосив про звільнення американського громадянина Стівена Габбарда.

Читайте також:

Теги: полон США українці росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
Колишній бранець розповів, як росіяни змушували полоненого американця співати гімн РФ
У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30
У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30
Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу
Греція виставила на продаж острів, який раніше належав Джонні Деппу
Зустріч Путіна з Віткоффом паралізувала рух у центрі Петербурга
Зустріч Путіна з Віткоффом паралізувала рух у центрі Петербурга
Україна обговорила з оборонною компанією США постачання ракет для Patriot
Україна обговорила з оборонною компанією США постачання ракет для Patriot
Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина
Росія атакувала Полтавщину: постраждали троє людей, серед них дитина

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
85K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
68K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
57K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua