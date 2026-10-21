Пєсков озвучив підсумки зустрічі Путіна з Віткоффом

Кремль назвав зустріч змістовною, але поки немає домовленостей про новий візит американського спецпосланця до Росії

Зустріч президента Росії Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі була змістовною. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком».

За його словами, Віткофф невдовзі залишить Санкт-Петербург. Водночас домовленостей щодо його наступного візиту до Росії наразі немає.

Переговори Путіна та Віткоффа відбулися 21 жовтня. Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, до розмови в онлайн-форматі також долучився зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. За словами Пєскова, зустріч проходила в неформальній обстановці та дружній атмосфері. Він назвав переговори змістовними, але що саме мав на увазі не розповів.

Зустріч тривала близько трьох годин. Публічно про конкретні домовленості за її підсумками не повідомляли.

До слова, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора Володимира Путіна гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.