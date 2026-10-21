Путін зустрівся з представником Китаю одразу після переговорів із Віткоффом

Російський диктатор заявив про розвиток відносин із Пекіном і згадав про майбутню зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем’єром Державної ради Китаю Лі Цяном у Санкт-Петербурзі. Зустріч відбулася одразу після переговорів російського диктатора зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Під час зустрічі Путін заявив, що російсько-китайські відносини успішно та динамічно розвиваються, не залежать від зовнішньої кон’юнктури й не спрямовані проти будь-якої іншої країни.

Також російський лідер нагадав, що в листопаді на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) матиме можливість зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Путін попросив Лі Цяна передати китайському лідеру найкращі побажання.

Раніше того самого дня Путін провів переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. За повідомленнями країни-агресора, під час зустрічі обговорювали, зокрема, можливість переговорів із Дональдом Трампом на саміті в Китаї.

Водночас Лі Цян зустрівся з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним. Переговори відбулися в межах контактів між російським і китайським керівництвом.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.