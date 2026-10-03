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Президент України назвав умову, за якої США можуть зупинити війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент України назвав умову, за якої США можуть зупинити війну
Український президент вважає, що США справді прагнуть завершити російсько-українську війну
фото: Reuters

Будь-яка поступка з боку США може стати для Кремля сигналом до висунення нових вимог

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть відіграти ключову роль у припиненні війни Росії проти України, однак для цього Вашингтону не варто витрачати час на пошук компромісів із Москвою. На його думку, Росія постійно висуватиме нові умови, якщо бачитиме готовність США погоджуватися на її пропозиції. Як інформує «Главком», про це Зеленський сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

Український президент вважає, що США справді прагнуть завершити російсько-українську війну, і зазначив, що довіряє американській стороні. Водночас Зеленський наголосив, що зупинити Росію складно, оскільки Москва не демонструє готовності припинити війну.

«Тому ви намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я вважаю, що ми змарнуємо час, якщо будемо гратися з російськими компромісами», – сказав він.

Зеленський пояснив, що будь-яка поступка з боку США може стати для Кремля сигналом до висунення нових вимог.

«Якщо Путін побачить, що ви можете щось підтримати, він спробує запропонувати вам іншу ідею, інші питання й нові умови», – сказав Зеленський.

Він навів як приклади можливі зміни урядів у країнах Європи, зміну політики США або появу нових обставин на міжнародній арені. За словами українського президента, Москва використовуватиме такі зміни для перегляду своїх вимог.

Зеленський також пов’язав це з американськими переговорами щодо Ірану. На його думку, Росія може намагатися впливати на ситуацію навколо цих переговорів, щоб створити нові перешкоди для Вашингтона.

Окремо президент України наголосив на співвідношенні потенціалу США та Росії. На його думку, проблема полягає в тому, що Путін почав сприймати себе як сторону, яка має можливість визначати умови переговорів.

«Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати», – заявив Зеленський.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито не готова до комплексних домовленостей, а окремі фрагментарні угоди, за його словами, не здатні наблизити мирне врегулювання.

Напередодні Кремль заявив, що Україна наразі не стала ближчою до відновлення переговорів із Росією. Водночас Москва звинуватила Європу в тому, що вона нібито перешкоджає поновленню переговорного процесу. 

Варто нагадати, що Росія нібито була готова після завершення виборів у РФ відновити переговори з Україною. Водночас українська сторона, за словами російського диктатора Володимира Путіна, начебто намагалася зірвати переговорний процес.

Також у Кремлі заявили, що США нібито висувають неприйнятну для Росії умову для відновлення економічної співпраці. Йдеться про вимогу спочатку врегулювати ситуацію навколо України, а вже після цього переходити до реалізації спільних економічних проєктів. 

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Теги: росія США путін Володимир Зеленський переговори

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