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Окупанти заявили, що після удару ЗСУ помер керівник близького до Путіна фонду

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Окупанти заявили, що після удару ЗСУ помер керівник близького до Путіна фонду
Анатолій Чернишов очолював «Народний фронт», який допомагає окупаційній армії
фото: соцмережі ворожого фонду

Анатолій Чернишов очолював організацію, яка забезпечує російських військових технікою та збирає кошти на дрони

У тимчасово окупованому Криму помер виконавчий директор російського фонду «Народний фронт» Анатолій Чернишов. В організації стверджують, що він зазнав поранень унаслідок повітряної атаки Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі фонду.

За даними фонду, Чернишов зазнав мінно-вибухових травм поблизу села Скворцове Сімферопольського району. Його доправили до лікарні, однак там він помер.

У «Народному фронті» заявили, що російський диктатор Володимир Путін посмертно нагородив Чернишова орденом Мужності.

«Народний фронт» займається матеріально-технічним забезпеченням російських військових. Організація, зокрема, передає окупантам автомобілі та засоби радіоелектронної боротьби. Останній оприлюднений фондом збір коштів був призначений для закупівлі квадрокоптерів. Сам фонд називає себе «рухом президента РФ» Володимира Путіна. Організацію створено у 2022 році на базі російського руху «Общероссийский народный фронт».

Нагадаємо, раніше в окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у якому, за даними місцевих ресурсів, перебував російський офіцер. Після вибуху окупанти оточили район. За однією з версій, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, за іншою – його атакував безпілотник.

3 вересня з'явилася інформація про замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича, який командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією дальньої авіації. За даними російських ЗМІ, невідомий підстеріг його біля будинку в Саратовській області та двічі вистрілив – у голову та живіт. Повідомлялося, що генерал перебуває у критичному стані. 

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Теги: окупанти Крим окуповані території смерть ЗСУ путін

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