Окупанти заявили, що після удару ЗСУ помер керівник близького до Путіна фонду
Анатолій Чернишов очолював організацію, яка забезпечує російських військових технікою та збирає кошти на дрони
У тимчасово окупованому Криму помер виконавчий директор російського фонду «Народний фронт» Анатолій Чернишов. В організації стверджують, що він зазнав поранень унаслідок повітряної атаки Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі фонду.
За даними фонду, Чернишов зазнав мінно-вибухових травм поблизу села Скворцове Сімферопольського району. Його доправили до лікарні, однак там він помер.
У «Народному фронті» заявили, що російський диктатор Володимир Путін посмертно нагородив Чернишова орденом Мужності.
Нагадаємо, раніше в окупованому Севастополі вибухнув автомобіль, у якому, за даними місцевих ресурсів, перебував російський офіцер. Після вибуху окупанти оточили район. За однією з версій, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, за іншою – його атакував безпілотник.
3 вересня з'явилася інформація про замах на генерал-майора ВКС РФ Миколу Варпаховича, який командує 22-ю важкою бомбардувальною авіадивізією дальньої авіації. За даними російських ЗМІ, невідомий підстеріг його біля будинку в Саратовській області та двічі вистрілив – у голову та живіт. Повідомлялося, що генерал перебуває у критичному стані.
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