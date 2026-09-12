Помічник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20

Кремль поки не вирішив, чи поїде російський диктатор на саміт у Маямі

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував можливість участі очільника Кремля у саміті G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися президент України Володимир Зеленський. За його словами, рішення про поїздку Путіна наразі немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Ушаков заявив, що можливість участі Путіна в саміті «Групи двадцяти» поки навіть не обговорювалася. Водночас російські представники беруть участь у підготовці до майбутнього заходу.

«Робота ведеться на рівні експертів, наші фахівці постійно працюють над документами майбутнього саміту, тобто все відбувається як завжди. А що стосується можливості поїздки Путіна – це питання у нас ще навіть не обговорювалося», – сказав він.

Помічник російського диктатора також заявив, що контакти Москви з американською стороною продовжуються. За його словами, під час переговорів нібито зберігається «доброзичливий і конструктивний настрій».

Заява Ушакова пролунала після того, як Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на саміті G20 у Маямі у грудні 2026 року, якщо очільник Кремля візьме в ньому участь. «Ми маємо там бути. Маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення», – заявив президент України.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова до тристоронньої зустрічі за участю України та США. За його словами, можливість такого формату Москва вже обговорювала з американськими переговорниками. Водночас представник Кремля наголосив, що російська сторона не відмовляється від своїх попередніх умов щодо завершення війни.