Наразі в Росії діє щонайменше 58,3 тис. ліжок у військових медичних закладах

Військові госпіталі міноборони РФ виявилися переповненими через велику кількість поранених, тому учасників війни дедалі частіше лікують і реабілітують у звичайних цивільних лікарнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Для тих, хто воював проти України, перепрофілюють цілі відділення, яким надають особливий режим секретності. Про створення таких закритих відділень розповіли медики з Петербурга, Ярославської області та Сибіру.

Наприкінці травня 2023 року влада пообіцяла передати міноборони майже 5 тис. ліжок у 27 цивільних лікарнях 11 регіонів, включаючи Москву, Петербург, Ростов-на-Дону та Севастополь. Однак офіційно про це рішення не повідомлялося, а перелік лікарень досі невідомий.

До петербурзького НДІ швидкої допомоги ім. І. І. Джанелідзе перші поранені надійшли в червні 2024 року. Тоді там відкрили два лікувальні відділення для учасників війни. Їх зробили закритими: потрапити всередину можна було лише за магнітними перепустками, а співробітники цих відділень були ізольовані від решти персоналу. Окупанти займали близько 60-70 ліжок.

У одній із лікарень Ярославської області, за словами медичних працівників, з 2024 року також працюють два закриті відділення для окупантів – приблизно на 60-70 місць кожне. Лікарі та медсестри відділень, де перебувають учасники війни, підписують документи про нерозголошення.

Наразі в Росії діє щонайменше 58,3 тис. ліжок у військових медичних закладах. Щороку там можуть проходити лікування майже 1 млн поранених, проте місць все одно не вистачає.

До слова, у 2025 році Росія відправила на тимчасово окуповану Донеччину майже 30 студентів-медиків з Якутії. Кремль пояснює це тим, що на тимчасово окупованій території Донеччини критична ситуація з кадрами.