Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Лікарні РФ масово перетворюються на секретні госпіталі для учасників війни проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лікарні РФ масово перетворюються на секретні госпіталі для учасників війни проти України
фото: «Москва»

Наразі в Росії діє щонайменше 58,3 тис. ліжок у військових медичних закладах

Військові госпіталі міноборони РФ виявилися переповненими через велику кількість поранених, тому учасників війни дедалі частіше лікують і реабілітують у звичайних цивільних лікарнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Для тих, хто воював проти України, перепрофілюють цілі відділення, яким надають особливий режим секретності. Про створення таких закритих відділень розповіли медики з Петербурга, Ярославської області та Сибіру.

Наприкінці травня 2023 року влада пообіцяла передати міноборони майже 5 тис. ліжок у 27 цивільних лікарнях 11 регіонів, включаючи Москву, Петербург, Ростов-на-Дону та Севастополь. Однак офіційно про це рішення не повідомлялося, а перелік лікарень досі невідомий.

До петербурзького НДІ швидкої допомоги ім. І. І. Джанелідзе перші поранені надійшли в червні 2024 року. Тоді там відкрили два лікувальні відділення для учасників війни. Їх зробили закритими: потрапити всередину можна було лише за магнітними перепустками, а співробітники цих відділень були ізольовані від решти персоналу. Окупанти займали близько 60-70 ліжок.

У одній із лікарень Ярославської області, за словами медичних працівників, з 2024 року також працюють два закриті відділення для окупантів – приблизно на 60-70 місць кожне. Лікарі та медсестри відділень, де перебувають учасники війни, підписують документи про нерозголошення.

Наразі в Росії діє щонайменше 58,3 тис. ліжок у військових медичних закладах. Щороку там можуть проходити лікування майже 1 млн поранених, проте місць все одно не вистачає.

До слова, у 2025 році Росія відправила на тимчасово окуповану Донеччину майже 30 студентів-медиків з Якутії. Кремль пояснює це тим, що на тимчасово окупованій території Донеччини критична ситуація з кадрами.

Читайте також:

Теги: росія росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією місцевих, після атаки на території термінала виникла пожежа
Окупанти атакували сортувальний термінал «Нової пошти» в Хмельницькому – ЗМІ
Вчора, 20:30
Ворожий дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
4 вересня, 18:19
Склад «Нової пошти», де зберігали книжки деякі видавництва
Удар по книжковій галузі: які видавництва постраждали через атаку РФ
28 серпня, 16:11
Постраждалим надають медичну допомогу
Удар по Запоріжжю: поранено людей, спалахнула пожежа на автостоянці (фото)
25 серпня, 17:13
Раніше він уже обмежував використання Starlink у військових операціях України
Україна просить Маска допомогти бити по ракетних установках РФ – Financial Times
21 серпня, 10:35
Пошкоджений унаслідок атаки дронів двоповерховий житловий будинок у Сумах
Росія масовано вдарила по Сумщині: пошкоджені будинки, є постраждалі
21 серпня, 03:40
Єврокомісія почала роботу над посиленням протиракетного захисту України
Єврокомісія взялася за протиракетний захист України після атаки РФ
20 серпня, 17:23
У російської війни немає ані релігійних, ані етнічних причин
Як Путін намагається легалізувати війну
17 серпня, 17:10
Росіяни залишили без світла частину України
Росія атакувала енергетику України: п'ять областей залишилися без світла
11 серпня, 11:47

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua