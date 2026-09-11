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Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Триває 1661-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 33 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 33 атаки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 114 авіаційних ударів, під час яких скинули 365 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 808 дронів-камікадзе та здійснили 2953 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 46 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Сопич, Бачівськ, Кореньок, Лужки, Козаче, Уланове, Гірки, Кіндратівка, Писарівка, Іволжанське, Могриця, Яструбине, Рогізне, Андріївка, Корчаківка, Запсілля та Садки Сумської області, а також Гасичівка та Клюси Чернігівської області. Російські війська завдали авіаційних ударів по Великій Берізці, Товстодубовому, Сумах, Вакалівщині, Великій Рибиці та Малій Рибиці.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та вісім артилерійських систем окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано три штурмові дії противника. Російські війська здійснили 144 обстріли позицій українських військ і населених пунктів. Крім того, окупанти завдали сім авіаційних ударів із застосуванням 14 керованих авіабомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили п’ять атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Ізбицького та Іванівки, а також у районах Стариці, Чугунівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Ворог чотири рази намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в районах Петропавлівки, Ківшарівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Українські захисники відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у напрямках Нового Миру, Ольгівки та Лимана, а також у районах Новоселівки, Ставків, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Противник здійснив три штурмові дії поблизу Озерного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, російські війська здійснили 17 атак. Загарбники вели штурмові дії поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Торецького та Вільного, а також у напрямках Новопавлівки, Миколайпілля та Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 33 атаки противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Дорожнього, Білицького, Шевченка, Новоолександрівки, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Новомиколаївки та Муравки, а також у напрямках Ганнівки, Світлого, Добропілля, Матяшевого та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Російські війська тричі проводили штурмові дії у напрямках Березового та Калинівського, а також у районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти вісім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Різдвянки та Воздвижівки, у районах Цвіткового й Гуляйпільського, а також у напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Малої Токмачки та у напрямку Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1661-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна окупанти росія ЗСУ

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