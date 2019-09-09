Пілоти British Airways розпочали дводенний страйк



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British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня

BALPA заявляє, що British Airways повинна ділитися більшою частиною свого прибутку зі своїми пілотами

Пілоти британської авіакомпанії British Airways через суперечки з приводу оплати праці почали 48-годинний страйк в понеділок, 9 вересня. Про це передає Reuters.

Британська асоціація пілотів авіакомпаній (BALPA) минулого місяця повідомила авіакомпанію про триденну промислову акцію у вересні, що стало першим в історії страйком пілотів BA. Після страйків 9 і 10 вересня, заплановано ще один день акції - 27 вересня.

BALPA заявляє, що British Airways повинна ділитися більшою частиною свого прибутку зі своїми пілотами. Авіакомпанія в свою чергу заявила, що страйк є невиправданим, оскільки вважає виплати пілотам справедливими.

«Цей страйк обійдеться компанії значно дорожче, ніж інвестиції, необхідні для врегулювання цього спору», - заявив генеральний секретар BALPA Брайан Струттон в заяві напередодні страйку.

Нагадаємо, у British Airways анонсували у вересні три дні страйків: 9, 10 та 27 вересня.

Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але «ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів.»

У компанії зазначають, що щодня перевозить 145000 клієнтів – кожні 90 секунд злітає їх літак.