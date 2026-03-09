Головна Світ Соціум
Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів

Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів
Російська розвідка намагається зламати конфіденційність Signal та WhatsApp
Розвідувальні служби Нідерландів попередили про те, що російські хакери запустили глобальну кіберкампанію

Служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації», – заявили Генеральне розвідувальне управління Нідерландів та Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів.

Розвідувальні служби зазначають, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

«Цілями та жертвами кампанії є співробітники уряду Нідерландів та журналісти», – зазначили розвідники.

Як зазначається, хакери найчастіше маскуються під чат-бот Signal Support, щоб спонукати жертв розкрити коди, що дозволяє їм отримати контроль над акаунтами. Інший метод полягає у використанні функції «пов'язані пристрої» в Signal.

За словами відомств, контакти, що з’являються двічі у списку контактів користувача, або номери, що відображаються як «видалений обліковий запис», можуть свідчити про те, що обліковий запис було скомпрометовано.

WhatsApp заявив, що користувачі ніколи не повинні ділитися своїм шестизначним кодом з іншими, і що компанія продовжує розробляти способи захисту людей від онлайн-загроз.

«Главком» писав, що українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу. Українські активісти отримали доступ до матеріалів засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, що відбулося наприкінці жовтня 2025 року.

Згідно з даними, отриманими під час онлайн-засідання робочої групи департаменту оборонно-промислового комплексу мінпромторгу Росії, реальний стан «оборонки» агресора кардинально відрізняється від пропагандистських звітів.

Загальний бюджетний борг лише представлених на нараді підприємств перевищив 3,3 млрд рублів. Багато стратегічних компаній опинилися на межі банкрутства через нездатність обслуговувати кредити та виконувати державні замовлення. Заборгованість перед рядовими працівниками заводів становить понад 200 млн рублів. Це призвело до масових звільнень фахівців, які відмовляються працювати в умовах постійних затримок виплат.

Теги: Нідерланди росія ворог хакер розвідка

Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів
