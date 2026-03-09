Хакери РФ розгорнули безпрецедентну операцію в Signal та WhatsApp – розвідка Нідерландів

Розвідувальні служби Нідерландів попередили про те, що російські хакери запустили глобальну кіберкампанію

Служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Російські хакери, ймовірно, отримали доступ до конфіденційної інформації», – заявили Генеральне розвідувальне управління Нідерландів та Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів.

Розвідувальні служби зазначають, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

«Цілями та жертвами кампанії є співробітники уряду Нідерландів та журналісти», – зазначили розвідники.

Як зазначається, хакери найчастіше маскуються під чат-бот Signal Support, щоб спонукати жертв розкрити коди, що дозволяє їм отримати контроль над акаунтами. Інший метод полягає у використанні функції «пов'язані пристрої» в Signal.

За словами відомств, контакти, що з’являються двічі у списку контактів користувача, або номери, що відображаються як «видалений обліковий запис», можуть свідчити про те, що обліковий запис було скомпрометовано.

WhatsApp заявив, що користувачі ніколи не повинні ділитися своїм шестизначним кодом з іншими, і що компанія продовжує розробляти способи захисту людей від онлайн-загроз.

