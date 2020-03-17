Помісна церква закликала відкласти будь-які парафіальні заходи до завершення карантину



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Засідання Священного Синоду ПЦУ

ПЦУ не може і не має права цілковито припинити свою діяльність під час карантину, – рішення Синоду

Православна Церква України закликає суспільство і державу, органи місцевого самоврядування з розумінням поставитися до того, що як спільнота вірних вона разом з народом розділяє тягарі нинішньої біди, приймає необхідні обмеження, але не може і не має права цілковито припинити свою діяльність.

Таке, зокрема, рішення Священного Синоду, що відбувся сьогодні, – повідомляє пресслужба ПЦУ.

Згідно з повідомленням, єпископат, духовенство і віряни мають прийняти викликані поширенням хвороби зміни та обмеження як аскетичний подвиг стриманості, сутність якого співпадає із метою та практикою посту. У цей тяжкий час випробувань закликаємо всіх православних християн до посилених щоденних молитов до Бога, Його Пречистої Матері та святих угодників з проханням про Господню милість до людства, прощення гріхів, припинення пошесті згубної, за уздоровлення хворих та допомогу тим, хто піклується про них. Тепла особиста молитва, а також подання прикладу виконання застережень, обмежень і громадських зобов’язань, вияв милосердя і турботи про ближніх є дієвим внеском кожного віруючого у попередження та подолання наслідків поширення згубного захворювання.

«Єпархіальним архієреям Православної Церкви України доручено вживати належні заходи реагування, пов’язані з особливостями ситуації у межах єпархії. Проведення будь-яких парафіяльних заходів, в тому числі зборів, має бути відкладено на час після завершення карантинних заходів. Крім того, Церква затвердила практичні настанови для єпископату, духовенства і вірних Православної Церкви України у зв’язку з оголошеною пандемією особливо небезпечної коронавірусної хвороби COVID-19», – йдеться у повідомленні.

Православна Церква України закликає вірян з уважністю та розумінням поставитися до запроваджених в Україні карантинних обмежень, виконувати рекомендації спеціалістів та вивчати, поширювати і застосовувати на практиці достовірну інформацію про коронавірус, ефективні засоби його профілактики та дії у разі виявлення ознак хвороби.

Нагадаємо, Московська церква в Україні наказала усім монастирям бити у дзвони, аби зупинити корона вірус.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

У Чернівецькій області – чотири випадки, у Києві – два та в Житомирській області – один (летальний).