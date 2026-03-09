Головна Світ Соціум
США перейшли на літній час: коли це станеться в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США перейшли на літній час: коли це станеться в Україні
Американці тепер сплять на годину менше
фото: Dreamstime.com

У США перехід на літній час традиційно відбувається у другу неділю березня

У неділю, 8 березня, США перейшли на літній час. О 2 годині ночі за місцевим часом годинники перевели на годину вперед. Про це повідомляє «Главком».

У США перехід на літній час традиційно відбувається у другу неділю березня. У цей день годинники переводять на годину вперед, щоб більше денного світла припадало на вечірні години.

Перехід на літній час в Україні

Перехід на літній час у 2026 році запланований на ніч проти 29 березня – за умови, що до того часу не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників.

Відповідно до чинного порядку, у ніч із суботи на неділю о 03:00 стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед. Таким чином, українці спатимуть на годину менше.

Більшість електронних пристроїв – зокрема смартфони, комп’ютери та смартгодинники – оновлять час автоматично, тоді як механічні годинники потрібно буде налаштувати вручну.

Нагадаємо, що 16 липня 2024 року парламент прийняв в цілому законопроєкт №4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав його.

