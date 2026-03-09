Капітан судна, затриманого у Балтійському морі, використав підроблені документи

Прокуратура Швеції розкрила громадянство затриманого капітана судна

Капітан балкера Caffa, який раніше затримали поблизу шведського міста Треллеборг у Балтійському морі, підозрюється у використанні підроблених документів. За даними прокуратури Швеції, затриманий є громадянином Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведського мовника Sweden Herald.

Зазначається, що капітан судна перебуває під вартою. Його підозрюють, зокрема, у використанні підробленого документа, що у Швеції вважається кримінальним правопорушенням. «Чоловік підозрюється у тому, що під час обшуку судна береговою охороною він пред’явив і послався на кілька підозрілих підроблених морських сертифікатів», – заявив у пресрелізі старший прокурор Адріен Комб’є-Хогг.

Окрім цього, затриманого підозрюють у порушенні Закону про морське судноплавство та Закону про безпеку суден. За словами прокурора, правоохоронці проводять допити як самого капітана, так і інших осіб, які можуть бути причетними до інциденту.

Слідчі також перевіряють документацію судна та інші матеріали, які можуть допомогти встановити всі обставини справи. Після перевірки на борту балкера Caffa Шведське транспортне агентство 8 березня видало міжнародну заборону на експлуатацію судна. Відтепер воно не може залишити місце стоянки, поки не будуть усунені виявлені порушення.

У відомстві зазначили, що наразі не отримали відповіді від судноплавної компанії щодо ситуації. У Шведському транспортному агентстві очікують повідомлення про усунення недоліків, після чого рада агентства вирішить, чи можна скасувати заборону на експлуатацію судна. «Наразі екіпаж на борту почувається добре», – повідомив прессекретар агентства в електронному листі.

Нагадаємо, що берегова охорона Швеції провела операцію із затримання вантажного судна Caffa, яке перевозило зерно. Корабель, що перебуває під санкціями України, викликав підозри через низку порушень, зокрема використання «фальшивого» прапора та відсутність обов’язкового страхування.