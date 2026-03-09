Головна Світ Соціум
Катер берегової охорони Туреччини протаранив човен з мігрантами: є загиблі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Катер берегової охорони Туреччини протаранив човен з мігрантами: є загиблі
Турецька берегова охорона перехопила човен з мігрантами, 26 лютого 2026 року
фото: dailysabah

Біля південного узбережжя Туреччини в провінції Анталія човен з мігрантами зіштовхнувся з кораблем турецької берегової охорони

Біля південного узбережжя Туреччини, в акваторії провінції Анталія (район Фініке), сталася масштабна морська катастрофа. Човен, на борту якого перебували десятки нелегальних мігрантів, зіткнувся з патрульним кораблем турецької берегової охорони, що призвело до численних жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Latest Turkey News.

Внаслідок інциденту щонайменше 14 людей загинули. Берегова охорона повідомила, що човен був виявлений біля узбережжя району Фініке в Анталії й що він намагався втекти від берегової охорони, попри неодноразові попередження зупинитися. Пізніше він зіштовхнувся з кораблем берегової охорони.

У береговій охороні зазначили, що шестеро мігрантів і один громадянин Туреччини були врятовані, ще 15 інших були затримані після того, як продовжили рух на своєму човні, поки не досягли суші.

Берегова охорона повідомила, що пошуково-рятувальні операції для з'ясування, чи зникли безвісти інші мігранти, продовжуються. В рамках розслідування посадовці також опитують тих, хто вижив.

Туреччина, яка розташована на важливому міграційному шляху до Європи, посилила морські патрулі та операції, спрямовані на мережі торгівлі людьми, які організовують незаконні морські переправи.

Влада часто попереджає, що групи контрабандистів наражають мігрантів на серйозну небезпеку, відправляючи їх у море на переповнених та небезпечних човнах, намагаючись уникнути правоохоронних органів.

«Главком» писав, що у Польщі виявили ще один тунель біля кордону з Білоруссю, через який пройшли 180 нелегальних мігрантів, 130 із них затримали.

Прикордонники повідомили, що знайдений тунель простягається на десятки метрів під технічною дорогою. Його висота сягає близько 1,5 м. Вхід у тунель розташований у лісі за 50 м від кордону Польщі з Білоруссю. А його вихід знайшли за 10 м від бар'єру з польського боку.

За даними прикордонної служби Польщі, серед затриманих мігрантів є громадяни Афганістану, Пакистану, Індії, Непалу та Бангладешу.

Катер берегової охорони Туреччини протаранив човен з мігрантами: є загиблі
Катер берегової охорони Туреччини протаранив човен з мігрантами: є загиблі
