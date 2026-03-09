Головна Світ Соціум
Уламки метеорита пошкодили житлові будинки у Німеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Уламки метеорита пошкодили житлові будинки у Німеччині
В результаті інциденту ніхто не постраждав
фото: dpa

Громадяни розповідали про «яскравий світловий об'єкт, що летів з коротким вогняним сяйвом»

Фрагменти метеорита пошкодили кілька житлових будинків на заході Німеччини. Інформація про пошкодження надійшла 8 березня, зокрема, з міста Кобленц, а також гірських масивів Хунсрюк і Айфель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

В оперативному штабі поліції зазначили, що на дах житлового будинку в районі Кобленца Гюльс впало «згоріле небесне тіло». В результаті інциденту ніхто не постраждав, на місце прибули пожежники і поліцейські, проте небезпеки більше немає.

Пожежники біля будинку в Кобленці, де було помічено падіння частини метеорита
Пожежники біля будинку в Кобленці, де було помічено падіння частини метеорита
фото: 5vision.news

Водночас, за даними агентства AFP, є відомості про те, що люди отримали поранення.

За даними поліції в Кайзерслаутерні, громадяни розповідали про «яскравий світловий об'єкт, що летів з коротким вогняним сяйвом» або проблиск у небі. Серед інших версій висловлювалися припущення про проліт ракети. Однак у правоохоронних органах підкреслили, що жодних ознак загрози безпеці немає.

До слова, справжній вік Землі довгий час був предметом суперечок. Тепер же вченим вдалося наблизитися до розгадки. 

