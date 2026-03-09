Орбан розмістив військових біля енергетичних об’єктів: причина

Військових і силовиків залучили до захисту критичних енергетичних об’єктів по всій країні

Угорщина виставила охорону на 75 об’єктах критичної енергетичної інфраструктури

В Угорщині посилили охорону 75 об’єктів енергетичної інфраструктури нібито через загрозу з боку України. До захисту енергетичних об’єктів залучили військових, правоохоронців та охоронні компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання Telex.

За словами командувача Об'єднаного оперативного командування Збройних сил Угорщини, уряд країни ухвалив рішення про посилення охорони енергетичних об’єктів ще 25 лютого. Наразі відповідні заходи безпеки вже запроваджено на 75 об’єктах по всій країні.

У виконанні завдання беруть участь не лише угорські військові. До охорони також залучені Міністерство внутрішніх справ, місцеві органи влади, різні державні структури та приватні охоронні компанії, які відповідають за безпеку інфраструктури.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше повідомив, що рішення про посилення безпеки було ухвалене після засідання Ради оборони країни. «Посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури» передбачає розміщення військових поблизу важливих енергетичних об’єктів по всій території Угорщини.

Раніше Орбан звернувся до Європейської комісії із закликом переглянути санкції Європейського Союзу проти російських енергоресурсів. У Будапешті пояснили таку позицію зростанням цін на нафту та впливом війни на Близькому Сході. Орбан направив листа голові Європейської комісії із закликом скасувати санкції ЄС щодо російської нафти та газу. На його думку, це допоможе пом’якшити наслідки зростання світових цін на енергоносії.

До слова, Європейська комісія розглядає можливість надання фінансової та технічної допомоги Україні для відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Цей крок має стати компромісом, який дозволить зняти вето Угорщини та Словаччини на виділення Києву стратегічного кредиту в розмірі €90 млрд.