Міський голова Радомишля: паніки у нас немає



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Міський голова Радомишля Володимир Тетерський

У Радомишлі рух громадського транспорту призупинений до 23 березня

У місті Радомишль на Житомирщині, де з 13 березня запроваджено режим надзвичайної ситуації, паніки немає.

«Магазини працюють в штатному режимі, продукти харчування є у достатній кількості»,– запевнив «Главком» міський голова Радомишля Володимир Тетерський.

«Ті, хто хотів собі скупитися про запас, вже все купили у п’ятницю і суботу. Але постачальники продукції одразу спрацювали і нині продуктів в магазинах так само як і завжди. Правда, людей на вулицях нині менше, ніж зазвичай. Це стосується і буднів і останніх вихідних», – сказав міський голова.

Володимир Тетерський зазначив, що ще перед оголошенням надзвичайної ситуації у Радомишлі почали вживали відповідні заходи: призупинили освітній процес у навчальних закладах, відмінили масові заходи, змінили графік руху міського та міжміського транспорту. «Насамперед мається на увазі сполучення Радомишль – Київ, Радомишль – Житомир. Також ми проводили дезінфекцію у громадських місцях, тих, у яких перебувала жінка, яка захворіла. Ті люди, з ким вона мала контакт, її рідні зокрема, перебувають у самоізоляції. У церкві п’ять людей, які були з нею, також перебувають у самоізоляції. Стан і самопочуття усіх цих людей нормальні, ані температури підвищеної, ані нежиті, ані кашлю немає», – розповів Тетерський.

Посадовець заперечив інформацію про блокпости у місті, вважає, що вони не потрібні.

Тетерський додав, що рух громадського транспорту у місті призупинили до 23 березня. «Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила своє рішення. Мова про маршрутне сполучення з Радомишля до Києва і Житомира, а також рейси, які виконуються зазвичай проїздом через наше місто, наприклад, з Малина. Нині автобус направляють іншою дорогою (наприклад, якщо він їде до Києва). Це право обласної влади так визначати, це їхня компетенція. Але автодорога загалом не перекрита, приватний транспорт цілком може пересуватися», – повідомив міський голова.

Нагадаємо, 2 березня на Житомирщині госпіталізували 71-річну жительку Радомишля з підозрою на коронавірус. Тестування підтвердило – жінка була інфікована. Наступного дня стан пацієнтки погіршився. Вона померла від пневмонії з ускладненнями. Це перший і поки що єдиний офіційно визнаний летальний випадок захворювання на COVID-19. Рідних померлої ізолювали на карантин. Поховання відбулося без траурної процесії і присутності сторонніх осіб.