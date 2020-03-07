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    У світі

    Коронавірус: у Парижі з лікарень вкрали 11 тисяч масок

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    Найчастіше у лікарнях Франції крадуть хірургічні маски - Коронавірус: у Парижі з лікарень вкрали 11 тисяч масок
    Найчастіше у лікарнях Франції крадуть хірургічні маски

    У лікарнях Парижа вкрали понад 11 тисяч медичних масок і 1,4 тисячі флаконів спиртового антисептика

    У лікарнях Франції з початку поширення коронавірусу вкрали тисячі захисних масок.

    Про це повідомляє видання Le Figaro.

    Зазначається, що найчастіше крадуть хірургічні маски (ті, які пацієнт повинен надягати, щоб уникнути зараження інших людей) і маски типу FFP2, які зарекомендували себе високим рівнем фільтрації (до 95%).

    У лікарнях Парижа вже вкрали понад 11 тисяч медичних масок і 1,4 тисячі флаконів спиртового антисептика, пише видання.

    До слова, Facebook тимчасово зачиняє три офіси у Лондоні через побоювання щодо можливого поширення коронавірусу серед співробітників.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

    До слова, Україна заборонила в'їзд жителям ОРДЛО з симптомами коронавірусу.

    Як відомо, підозра на коронавірус у дев'яти українців не підтвердилася. Станом на 6 березня в Україні зареєстровано лише один випадок захворювання на Covid-19.

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