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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим приростом випадків коронавірусу за добу

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    В Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей - Степанов назвав регіони з найбільшим приростом випадків коронавірусу за добу
    В Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ

    За останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби Covid-19 підтвердили у місті Києві – понад тисячу та у Запорізькій області – 805. Про це у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1053), Запорізькій (805), Одеській (758), Харківській (749) та Київській (698) областях», – написав Степанов.

    Статистика захворювань у Києві та по областях така:

    • Місто Київ – 49699 випадків;

    • Вінницька область – 13627 випадків;

    • Волинська область – 18433 випадки;

    • Дніпропетровська область – 20535 випадків;

    • Донецька область – 16632 випадки;

    • Житомирська область – 21597 випадків;

    • Закарпатська область – 19214 випадків;

    • Запорізька область – 17616 випадків;

    • Івано-Франківська область – 27417 випадків;

    • Київська область – 23801 випадок;

    • Кіровоградська область – 3572 випадки;

    • Луганська область – 5080 випадків;

    • Львівська область – 36561 випадок;

    • Миколаївська область – 11944 випадки;

    • Одеська область – 32090 випадків;

    • Полтавська область – 14800 випадків;

    • Рівненська область – 24579 випадків;

    • Сумська область – 17437 випадків;

    • Тернопільська область – 23330 випадків;

    • Харківська область – 46886 випадків;

    • Херсонська область – 6752 випадки;

    • Хмельницька область – 22450 випадків;

    • Черкаська область – 12315 випадків;

    • Чернівецька область – 27511 випадків;

    • Чернігівська область – 11298 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 12524 людей. Це на 737 осіб більше, ніж у попередній день (11787). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також відомо, що одужали 4962 особи (у попередній день 6155), а 191 – померло від ускладнень (вчора 172 людини).

    За останню добу захворіло 474 дитини та 496 медпрацівників.

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 листопада в країні, захворіло – 525176 осіб, одужало – 238811 осіб, летальних випадків – 9508, проведено ПЛР-тестувань – 3876966.

    Теги: міністр Максим Степанов коронавірус
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