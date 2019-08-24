ЗМІ: Держдеп хоче відкрити в Гренландії консульство США



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Місто Нуук – найбільше поселення в Гренландії

Держдеп пропонує відкрити консульство в столиці Гренландії - місті Нуук.

Державний департамент США запропонував Конгресу відкрити консульство країни в Гренландії.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

Зазначається, що Держдеп пропонує відкрити консульство в столиці Гренландії - місті Нуук.

Лист із такими намірами було відправлено на розгляд Конгресу, пише ЗМІ.

Зазначимо, Данія посилює оборону Гренландії на тлі заяв Білого дому

Нагадаємо, Дональд Трамп скасував офіційний візит в Данію, який мав відбутися на початку вересня, через заяву прем'єрміністра Данії Метте Фредеріксена, що вони не збираються продавати Гренландію і навіть це обговорювати.

Як відомо, члени датської королівської сім'ї не відкидають ідею продажу Гренландії Сполученим штатам Америки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.