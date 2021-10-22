Косово оголосило двох дипломатів РФ персонами нон грата

Влада Косова має намір і далі протидіяти дестабілізувальним амбіціям Російської Федерації

Уряд частково визнаної Республіки Косово оголосив двох осіб із Офісу зв'язку Російської Федерації в Приштині персонами нон грата. Про це повідомила косовський президент Вьоса Османі на її офіційній сторінці в Фейсбуці.

За її словами, причиною такого кроку стали зловмисні дії дипломатів, спрямовані на порушення безпеки і конституційного порядку Республіки Косово.

«Цього тижня я попросила віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ... оголосити персоною нон грата двох посадових осіб Управління зв’язку Російської Федерації в Косові через їхню шкідливу діяльність, яка порушила національну безпеку та конституційний лад Республіки Косово. Сьогодні МЗС ухвалило рішення про визнання цих двох російських чиновників небажаними особами і одночасно повідомило про необхідність виконання цього рішення правоохоронні та відповідні органи», – зазначила Османі.

Також президент цієї частково визнаної балканської держави наголосила на «відданості інституцій Республіки Косово боротьбі зі злоякісним впливом Російської Федерації та її союзників у регіоні, які мають на меті підірвати наші досягнення та досягнення Сполучених Штатів, НАТО та ЄС».

Цьогоріч сусідня з Косово Північна Македонія теж видворила двох російських дипломатів. Македонський уряд пояснив таке рішення закликом чеської влади підтримати Прагу в зв'язку зі скандалом через вибухи на військовому складі під Врбетіце.

Раніше стало відомо, що НАТО виганяє вісьмох співробітників місії РФ через «ворожу діяльність».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що рішення забрати акредитацію для восьми членів російської делегації при НАТО було зроблено, спираючись на дані розвідки.

Як відомо, дипломатичний скандал у Брюсселі розгорається на тлі повідомлень про звернення сенаторів США з Демократичної та Республіканської партій до президента країни Джо Байдена.

За даними Reuters, вони зажадали, щоб президент поставив владі Росії ультиматум: Москва повинна розширити посольство США в РФ, в іншому випадку 300 російських дипломатів вишлють з Вашингтона.

До слова, Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

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