Кожен шостий британець минулого тижня не зміг купити продукти через дефіцит

Статистична служба Британії: кожен шостий не зміг купити продукти

У британських супермаркетах закінчилися продукти

У супермаркетах по всій Великобританії стали закінчуватися продукти, бо британці запасаються через дефіцит пропозиції, пише Daily Mail.

Національна статистична служба (ONS) заявила, що панічна скупка товарів вже призвела до того, що кожен шостий житель країни не зміг купити основні продукти харчування в період із 25 вересня по 9 жовтня.

В мережі з`явилася безліч фотографій із порожніми відділами м'яса, фруктів і заморожених продуктів. Крім того, на зображеннях у соцмережах часто можна побачити клієнтів, чиї візки доверху наповнені пачками туалетного паперу і пляшками з водою.

Щоб забезпечити собі різдвяну вечерю і обід, сотні тисяч покупців заздалегідь забронювали доставку їжі до 25 грудня, а кожен третій британець вже починав запасатися продуктами.

Журнал The Grocer опитування тисячі споживачів і з'ясував, що дві третини з них «стурбовані» або «дуже стурбовані» потенційної нестачею їжі та напоїв напередодні Різдва.

Супермаркети змушені боротися з перебоями в поставках і порожніми полицями через дефіцит водіїв. Індустрія перевезень потребує додаткових 100 тисяч співробітників, бо після Brexit і під час пандемії стався масштабний відтік трудових мігрантів.

Нестача працівників торкнулася також готельного бізнесу, сільського господарства і харчової промисловості. Крім того, країні загрожує дефіцит м'яса, птиці і упакованих харчових продуктів через різке зростання цін на електроенергію, яке змусило багатьох виробників добрив зупинити виробництво.

Влада Великобританії йде на рішучі заходи – недавно до розвезення товарів почали залучати військових. Відповідно до заяв офіційних осіб, уряд може наказати військовослужбовцям доставляти продукти навіть під час свят, щоб уникнути дефіциту.

Нагадаємо, британцям не вистачає продуктів і палива. Так, майже чверть британців не можуть купити продукти і близько 15% зіткнулися зі складнощами при спробі придбати паливо.

Високі ціни на газ і енергетична криза поставили під загрозу Різдвяні вечері у Великобританії.